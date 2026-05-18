Un home és portat a judici per les seves germanes després de quedar-se amb la casa de la seva mare de 106 anys

L’acusat gestionava les finances i les cures de la seva mare, però la justícia va invalidar l’operació davant d’un possible cas de manipulació

La justícia va anul·lar la transferència en considerar que podia haver-hi hagut influència indeguda i falta d’assessorament legal independent. / Magnific (Freepik)

Ronald Goncalves

En les famílies amb molts fills, és habitual que hi hagi disputes al voltant de les herències, sobretot si inclouen terrenys o habitatges i un dels descendents s’encarrega de les cures dels pares.

Precisament, això és el que ha passat en el si d’una família canadenca, en què un home va ser portat als tribunals per les seves dues germanes després de quedar-se amb la casa de la seva mare, una dona de 106 anys que patia demència.

L’home era l’encarregat de les seves finances i cures, així com de l’administració de l’habitatge familiar, mentre que les germanes havien fet la seva vida fora de casa.

Segons les informacions, la dona hauria signat als 98 anys un document en què cedia la propietat de la casa al seu fill. No obstant això, tenint en compte que ja presentava problemes cognitius en aquell moment, amb el temps les seves germanes van sospitar que la mare realment no entenia què havia signat.

Com que el fill havia retirat fons addicionals dels comptes bancaris familiars i, a més, havia reconegut que devia 32.000 dòlars de l’herència, les germanes van decidir prendre mesures i el van portar a judici.

La jubilada va decidir acudir als tribunals, al·legant que, malgrat el padró, el seu fill teletreballava i realment no vivia allà.

Les germanes van denunciar el seu germà en sospitar que havia aprofitat la demència de la mare per quedar-se amb la casa familiar. / Freepik

Així, mentre un psiquiatre geriàtric va assegurar que la demència de la dona estava prou avançada el 2016 perquè no hagués estat conscient que cedia l’habitatge al seu fill, un altre especialista va concloure que no hi havia prou proves per determinar-ho. Finalment, però, el tribunal es va quedar amb el criteri del primer.

Influència indeguda

Com a resultat, l’òrgan judicial va sentenciar que hi havia una possible situació d’influència indeguda per part del fill, fet que obligava a demostrar que la decisió de la mare havia estat completament lliure i autònoma. Això, però, no es va poder provar, ja que no havia rebut assessorament legal independent ni havia mostrat prou consciència sobre l’assumpte.

Finalment, la justícia va anul·lar la transferència de l’habitatge i va ordenar que es revertís la situació de la propietat, és a dir, que tornés a ser una propietat compartida entre la mare i el fill.

No obstant això, el cas es va complicar considerablement després de la mort del fill, que havia transferit l’habitatge a la seva esposa abans de morir i havia deixat una hipoteca d’un milió de dòlars sobre la casa vinculada a honoraris legals, que el tribunal també va obligar a cancel·lar.

