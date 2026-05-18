Litigi tributari
L’Audiència Nacional conclou que Shakira no va defraudar el 2011 i Hisenda li ha de tornar 60 milions
"Durant gairebé una dècada se m’ha tractat com a culpable", afirma la cantant
Germán González
Victòria de Shakira contra el fisc. L’Audiència Nacional ha estimat el recurs de la cantant contra la decisió de l’Agència Tributària de sancionar-la amb el pagament de 60 milions d’euros per una presumpta irregularitat en la liquidació dels impostos sobre el patrimoni i l’IRPF de l’exercici 2011. Hisenda va considerar que la cantant havia estat resident fiscal a Espanya aquell any, però ella ho negava.
"Mai hi va haver frau, i la mateixa Administració mai va poder demostrar el contrari, senzillament, perquè no era cert. Tot i així, durant gairebé una dècada, se m’ha tractat com a culpable, s’ha filtrat, distorsionat i amplificat cada pas del procés, i s’ha utilitzat el meu nom i la meva figura pública per enviar un missatge amenaçador a la resta de contribuents", assenyala la cantant. Amb la decisió judicial s’acaba un procés que ha durat vuit anys. El seu equip legal assegura que va patir "una persecució acarnissada".
El 2011, Shakira es trobava de gira per tot el món i va arribar a fer 120 concerts en 37 països diferents. Segons els seus advocats, a Espanya no tenia casa ni fills, ni va tenir mai el seu centre de negocis en aquest país, però Hisenda li va fer tributar els guanys d’aquesta gira, cosa que va "resultar en grans pèrdues i una persecució injusta i infundada amb terribles conseqüències per a ella".
La sentència assenyala que Hisenda no ha estat capaç d’argumentar la permanència de la cantant durant 183 dies i, per això, "les consegüents sancions són contràries a dret". També rebutja que es puguin tenir en compte les anomenades "absències esporàdiques" que l’Agència Tributària volia utilitzar en contra de Shakira.
A més, el tribunal indica que "tampoc s’acredita que es trobi a Espanya el nucli principal o la base de les seves activitats o interessos econòmics, de forma directa o indirecta. Ben al contrari, l’entramat empresarial que s’atribueix a l’actora es troba fora del territori nacional, així com el desenvolupament majoritari de la seva activitat econòmica". La resolució reforça així la tesi de la defensa sobre la residència fiscal de Shakira.
Els representants de la cantant lamenten que, amb l’excusa d’aquestes obligacions tributàries "que la justícia ha demostrat que mai van existir", Hisenda ha mantingut retinguts indegudament durant anys 60 milions d’euros corresponents, precisament, al capital de treball d’aquella gira mundial i a les despeses que va tenir. "Per descomptat, a través d’aquesta sentència es condemna l’Administració a tornar a la cantant aquesta quantitat, amb els interessos corresponents i el degut reemborsament dels altíssims costos en què l’artista ha incorregut", afegeixen.
A més, l’Audiència Nacional ha condemnat en costes l’Agència Tributària. L’equip legal de Shakira assenyala que sempre han "confiat a poder demostrar la seva innocència, plantar-se davant els mètodes d’escassa moralitat d’Hisenda i posar en evidència l’injust sistema de pressió a què l’Agència Tributària sotmet els contribuents a Espanya".
L’advocat de la cantant, José Luis Prada, soci director de Prada Tax Advisors, afirma que "aquesta resolució arriba després d’un calvari de vuit anys que ha suposat un desgast inacceptable, reflex d’una pràctica administrativa poc rigorosa. Shakira ha tingut la força i els recursos per arribar fins al final, però aquest 'modus operandi' asfixia molts contribuents anònims que no disposen dels recursos per defensar-se".
Per la seva banda, Shakira ha afegit que "després de més de vuit anys suportant un assenyalament públic brutal, campanyes orquestrades per destruir la meva reputació i nits senceres sense dormir que van acabar afectant la meva salut i el benestar de la meva família, per fi l’Audiència Nacional ha posat les coses al seu lloc".
També remarca que espera que la sentència serveixi per donar exemple: "El meu desig més gran és que aquesta sentència estableixi un precedent per a Hisenda i serveixi als milers de ciutadans anònims que cada dia pateixen abús i són esclafats per un sistema que assumeix que són culpables i els obliga a demostrar la seva innocència des de la ruïna econòmica i emocional. A ells va dedicada aquesta victòria".
Des del 2023, Shakira resideix amb els seus fills a Miami.
