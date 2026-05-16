Acomiaden un professional de Psiquiatria del Santa Caterina de Salt després d'una investigació per assetjament sexual
El protocol es va activar arran d'uns fets detectats a finals del 2024
ACN
L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt (Gironès), després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Segons ha avançat el 'Diari de Girona' i ha confirmat l'ACN, els fets es van tenir lloc el novembre del 2024, quan els responsables de la Unitat d'Aguts de Psiquiatria van detectar una possible situació d'assetjament entre els professionals del servei i van activar el protocol de prevenció i gestió. Després de la investigació d'una empresa externa, es va concloure que hi havia conductes greus i es va acordar l'acomiadament d'un treballador. Les víctimes, una desena segons el rotatiu, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos.
El novembre del 2024, la direcció de la Unitat d'Aguts de Psiquiatria de l'Hospital Santa Caterina de Salt va detectar indicis d'una possible situació d'assetjament entre professionals del servei. Davant aquests fets, van activar el 'Protocol de prevenció, investigació i gestió de l'assetjament sexual o per raó de sexe' de l'IAS.
A partir d'aquí, es va encarregar una investigació externa a una empresa especialitzada, amb l'objectiu d'analitzar de manera independent els fets denunciats.
Després de recollir proves i testimonis, l'informe va concloure que els fets constituïen "faltes lleus i molt greus". En aquest últim cas, es va acordar l'acomiadament d'un dels treballadors implicats.
Segons han explicat les treballadores al 'Diari de Girona', el cas va sortir a la llum quan diverses professionals van començar a compartir episodis que haurien patit de manera individual. Segons el seu relat, els episodis inclourien des de comentaris de contingut sexual fins a agressions verbals i físiques. Una de les afectades assegura al rotatiu que una companya hauria patit una agressió física amb estirades de cabell, mentre que una altra relata que va ser tancada a una habitació i obligada a mostrar els pits.
Algunes de les treballadores expliquen al diari que "no es podia treballar" i que diverses professionals van demanar el trasllat a altres serveis.
Segons les professionals, la resposta institucional no ha estat suficient per protegir les víctimes. També denuncien que hi ha altres possibles assetjadors que continuarien treballant al servei i que la situació "s'ha normalitzat".
Per la seva banda, l'IAS defensa que, arran dels fets, es va contractar una empresa especialitzada en processos restauratius per acompanyar el servei en la reparació del dany. Les treballadors van poder-hi participar de manera voluntària. L'hospital també reafirma el seu compromís amb la igualtat efectiva entre homes i dones i amb la tolerància zero davant qualsevol conducta que atempti contra la llibertat, dignitat i la integritat física i psíquica de les persones treballadores.
