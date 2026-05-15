Va néixer el 1995
Mor als 30 anys el gos considerat "el més vell del món"
"Eres el nostre petit bebè iaiet", va escriure Boudol en una publicació de comiat a Instagram
France Presse
Un spaniel francès anomenat Lazare, considerat "el gos més vell del món", va morir als 30 anys, va informar divendres la seva propietària. Amb 30 anys i cinc mesos, Lazare feia servir bolquers, ja no podia sentir ni veure i dormia gairebé tot el dia.
AFP es va posar en contacte amb els organitzadors del Guinness World Records per esbrinar si Lazare havia assolit el rècord abans de morir dijous, però no va obtenir una resposta immediata.
Lazare, un "spaniel toy" amb unes orelles dretes en forma de papallona, va néixer el 4 de desembre de 1995, segons la treballadora d’un refugi de gossos Anne-Sophie Moyon. Va passar gran part de la seva vida amb la mateixa propietària fins que va morir i va ser entregat a un refugi d’animals.
Adoptat per segona vegada
Ophelie Boudol, una mare soltera de 29 anys, es va encaterinar del gos un any més gran que ella al refugi i el va adoptar. Boudol havia planejat inicialment trobar una mascota per a la seva mare, va explicar a l’AFP, però finalment va decidir convidar Lazare a unir-se a la seva família. L’animal va morir tot just unes setmanes després.
"Eres el nostre petit bebè iaiet", va escriure Boudol en una publicació de comiat a Instagram. "Vas triar emprendre el teu últim vol als meus braços la nit del 14 de maig, per reunir-te amb la teva propietària, que t’estimava tant", va dir.
Tanmateix, Boudol va dir que tenia un caràcter encantadorament vivaç. "De debò té una personalitat molt entranyable", va dir a l’AFP mentre l’acotxava a casa seva, a la localitat del sud-est de França Villy-le-Pelloux, a principis d’aquesta setmana.
Quan Moyon va descobrir l’edat de Lazare, ella i els seus companys del refugi van creure que "podria ser el gos més vell del món".
Després de verificar la seva data de naixement en dos registres, van emplenar la documentació per inscriure’l per a un possible rècord a tall de broma, va afegir ella.
Un gos portuguès de la raça "Rafeiro do Alentejo" anomenat Bobi va ser considerat el gos més vell quan va morir el 2023, suposadament als 31 anys, segons el lloc web del Guinness World Records. Però una revisió el 2024 va determinar que no hi havia prou proves concloents sobre la seva edat.
