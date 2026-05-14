Longevitat
Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: "M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes"
Manresa ha homenatjat les seves persones centenàries en un dinar celebrat al Museu de l’Aigua i el Téxtil, on s’han reunit més de 170 persones
Ariadna Gombau
El Museu de l’Aigua i el Tèxtil ha acollit avui el dinar d’homenatge a les persones centenàries de Manresa. Durant l’acte, al qual han assistit més de 170 persones, majoritàriament gent gran, s’ha entregat un ram de flors a les 13 dones i als dos homes centenaris que hi han participat. A la capital del Bages, no obstant això, viuen més de 60 veïns de més de 100 anys. A la trobada també hi ha assistit, arribada des de Taradell, Carme Noguera, la dona més gran de l’Estat, amb 111 anys. Després del dinar, els assistents han pogut gaudir d’una sessió de bingo musical. Aquest homenatge s’emmarca en els actes de sensibilització contra l’edatisme impulsats per l’Ajuntament.
A dos quarts d’una del migdia han començat a arribar al Museu de l’Aigua i el Tèxtil els avis i àvies, juntament amb els seus acompanyants. Abans del dinar, no obstant això, Carme Carrió, presidenta de l’Associació de Veïns de les Escodines i autora del llibre Converses amb dones centenàries. Un retrat de la longevitat (2024), ha mantingut una breu conversa amb Carme Noguera, amb qui va establir una relació d’amistat durant l’elaboració de l’obra.
Una de les primeres infermeres
"Fa dos anys que tinc la sort, juntament amb Dolors Estrada, que avui ha llegit un poema durant l’acte, de ser amiga de Carme Noguera, una dona amb una trajectòria llarga i meravellosa", ha explicat Carrió, que també ha repassat alguns episodis de la vida de la centenària. Nascuda a Olot el 22 d’agost de 1914, Noguera "va ser una de les primeres infermeres formades a l’Escola d’Infermeres de la Generalitat". La seva trajectòria forma part de la memòria viva de les dones centenàries del país.
Després de treballar durant un temps a l’Hospital Clínic, va tornar a Olot i, posteriorment, es va traslladar a Vic amb el seu marit, amb qui va tenir tres fills. Actualment viu a Taradell amb la seva filla, Dolors Solà. La vida de Noguera és també un testimoni de longevitat i d’una generació marcada per grans canvis socials.
Carrió també ha recordat algunes anècdotes compartides amb Noguera: "Carme em deia: ‘Lo que más me agradava era ir con mis companyes a prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets’". La mateixa Noguera ha explicat que va estar a punt de marxar als Estats Units per continuar la seva formació, però finalment la van reclamar des d’Olot perquè comencés a treballar al CAP. Aquest relat reforça el paper de Noguera com una de les primeres infermeres formades a Catalunya.
Durant la conversa s’ha destacat la seva tasca com a parella lingüística de persones nouvingudes entre els 95 i els 100 anys. "M’agrada aprendre i, si puc ensenyar, també m’agrada fer-ho", ha afirmat. Actualment participa un dia a la setmana en un cor. Una altra de les seves grans passions havia estat la lectura, una activitat que ha hagut de deixar a causa de la pèrdua de visió. Per això, diverses persones voluntàries visiten casa seva per llegir-li llibres. La seva activitat constant és un exemple d’envelliment actiu.
Essencial mantenir-se activa
Per tancar la conversa, Noguera ha assegurat que, per viure molts anys i gaudir d’una vellesa tranquil·la, és essencial mantenir-se activa: "Si no teniu ganes d’estudiar i de fer coses, ni ho intenteu". El seu missatge ha posat en valor la importància de la gent gran activa i de mantenir la curiositat al llarg de la vida.
Després de la lectura d’un poema a càrrec de Dolors Estrada, s’ha projectat un vídeo amb petites entrevistes a persones centenàries de Manresa. En aquesta recopilació de testimonis s’ha posat de manifest la vitalitat que moltes conserven, la senzillesa amb què afronten la vida, el valor de les petites coses i, sobretot, la importància de cuidar i estimar les persones més pròximes. El vídeo ha reforçat el reconeixement a les persones grans de Manresa.
A més de la presència dels avis i àvies homenatjats i dels seus familiars, al dinar també hi han assistit l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs Alsina, i diversos representants de les entitats de persones grans de la ciutat. La trobada ha servit per reivindicar el paper de les entitats de gent gran en la vida comunitària.
"Arribar als 100 anys és un exemple de força, resiliència i saviesa"
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha estat l’encarregat d’obrir la trobada amb un discurs institucional. "Em fa molta il·lusió perquè és la primera vegada que fem un homenatge com cal a les nostres persones grans", ha afirmat a l’inici de la seva intervenció. Aloy ha remarcat així la importància de reconèixer públicament les persones centenàries de la ciutat.
Aloy ha destacat que aquest acte "és una oportunitat per celebrar la vida" i "per reconèixer la vostra trajectòria, experiència i compromís amb la societat". L’alcalde també ha posat en valor tot el que han viscut les persones centenàries al llarg de la seva vida: "Tenir cent anys o més significa haver passat per una república, un cop d’Estat, una guerra civil, una dictadura de quaranta anys i, afortunadament, també cinquanta anys de democràcia. Vosaltres heu contribuït enormement a construir un país democràtic". El discurs ha subratllat la memòria històrica que representen els homenatjats.
Per aquesta raó, ha remarcat que la jornada estava dedicada plenament als homenatjats: "Avui és un dia per agrair-vos la vostra contribució a la societat i a la ciutat". "Heu passat moments molt difícils, però també heu tirat endavant famílies", ha assenyalat Aloy, que ha afegit que "cuidar-vos, respectar-vos i agrair-vos tot el que heu fet és un deure". L’alcalde ha tancat el seu discurs assegurant que "arribar als 100 anys és un exemple de força, resiliència i saviesa acumulada al llarg d’una vida plena d’experiències". La cloenda ha convertit l’acte en un homenatge a la saviesa de la gent gran.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- Rieju comença la construcció de la seva nova fàbrica a Vilamalla, prevista per al 2028
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- L'estudiant de 92 anys que escriu una tesi doctoral sobre art a mà: 'Li dedico sis hores diàries
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Francisco Javier, pensionista, amb 42 anys cotitzats: 'Vaig perdre un 26% de la meva pensió per jubilar-me abans d'hora