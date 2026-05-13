Obelix
El TGUE impedeix registrar 'Obelix' com a marca d'armes després de la denúncia de l'editorial d'Astèrix i Obèlix
El tribunal anul·la la decisió que va permetre a un empresari polonès fer servir el nom per vendre explosius i munició
El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha donat la raó a l'editora dels còmics d'Astèrix i Obèlix i ha anul·lat la decisió de l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) que va permetre a un empresari polonès registrar a nivell comunitari la marca 'Obelix' per vendre productes com armes de foc, munició o explosius. En una sentència aquest dimecres, el tribunal de primera instància de la UE ha conclòs que la decisió de l'EUIPO es va basar en una "anàlisi incomplet i erroni". El cas es remunta al 2022, quan l'empresa Éditions Albert René, que edita la històrica sèrie de còmics, va recórrer davant la justícia europea la decisió de l'EUIPO perquè suposava un "perjudici" pels còmics d'Astèrix i Obèlix.
Anteriorment, l'agència de propietat intel·lectual de la UE havia desestimat reiteradament, en totes les instàncies d'apel·lació, la sol·licitud de l'editorial d'anul·lar el registre de la marca 'Obelix' a nivell comunitari argumentant que "no havia quedat prou provat el renom de la marca" d'Astèrix i Obèlix.
En la seva sentència, el TGUE considera que l'anàlisi sobre el nom de la marca 'Obelix' que va dur a terme l'EUIPO va ser "incomplet i erroni" a l'hora d'avaluar el conflicte entre el personatge d'Obèlix i la marca d'armes 'Obelix', motiu pel qual ha optat per anul·lar la decisió.
"L'EUIPO no va tenir degudament en compte exemples de diferents productes en què el concepte 'Obelix' o 'Obèlix' apareixia acompanyat del símbol que indica que es tracta d'una marca registrada. Tampoc estava justificat rebutjar els exemples en què aquest símbol s'utilitzava en combinació amb el símbol d'Astèrix", ha apuntat el tribunal en un comunicat.
Així mateix, segons el tribunal de Luxemburg, l'EUIPO tampoc va valorar degudament el vincle entre les dues marques en conflicte, les característiques de les quals "poden portar el públic a associar-les i són susceptibles de deteriorar el renom de la marca anterior".
"Aquesta valoració no pot limitar-se, com va fer erròniament l'EUIPO, a concloure que hi ha diferències massa importants entre els productes i serveis en qüestió i que els públics no coincideixen", ha conclòs el tribunal.
Amb tot, el tribunal ha indicat que "l'existència d’aquest vincle s’ha d’examinar de manera global, tenint en compte tots els factors pertinents, inclòs el caràcter distintiu, inherent o adquirit per l’ús, de la marca anterior".
