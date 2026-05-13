Economia
Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar
La justícia dicta sentència i obliga la seva exparella a pagar-li una pensió vitalícia
Ramón Baylos
Hi ha molts casos en què la Seguretat Social denega una sol·licitud de jubilació anticipada o en què aplica una penalització a la pensió de la persona per no complir fil per randa els requisits estipulats per l’entitat.
No obstant això, també n’hi ha molts altres en què els protagonistes d’aquestes situacions recorren a la justícia i el Tribunal Suprem acaba donant-los la raó; una cosa que ha passat recentment amb una dona de 61 anys que ha aconseguit una pensió vitalícia significativa.
La usuària en qüestió rebrà 1.400 euros al mes de per vida tot i no arribar a l’edat mínima de jubilació i haver estat sense treballar durant els últims 24 anys. Però com és possible que la Seguretat Social hagi acceptat una sol·licitud així?
Va haver de deixar de treballar per tenir cura de la seva família
El Tribunal Suprem ha estudiat les circumstàncies de la dona i ha obligat l’entitat a cedir davant la seva sol·licitud, al·legant que va haver de deixar de treballar per tenir cura de la seva família, la qual cosa hauria llastrat la seva carrera professional i hauria provocat que li fos gairebé impossible trobar feina als 61 anys.
La història es remunta a fa 33 anys, quan la dona convivia amb la seva parella i va haver d’abandonar el seu lloc com a auxiliar administrativa per tenir cura de la seva família. No obstant això, es va separar del que ara és el seu exmarit l’any 2014.
Davant d’aquesta situació, l’exmarit va estar enviant una mitjana d’entre 4.000 i 6.000 euros mensuals a la dona i als seus fills amb l’objectiu de mantenir la família, de manera que es va mantenir aquesta relació de dependència econòmica entre tots dos.
Tot i això, hi va haver un moment en què es va generar un fort desacord entre ells, fet que va provocar que l’exmarit recorregués a la justícia per limitar la pensió que passava a la dona cada mes.
I és que, després de diversos recursos de totes dues parts que van fer que el cas arribés al Tribunal Suprem, aquest va dictar sentència i es va posar del costat de la dona, atorgant-li el dret a rebre una pensió vitalícia de 1.400 euros tot i haver estat 24 anys sense treballar.
