IA aplicada al sector vitivinícola
L'"orquestrador" que vol convertir el camp en la solució al canvi climàtic
Azolla Projects acompanya agricultors, ramaders i empreses en la transició cap a models més resilients, amb sòls més vius, dades, tecnologia i noves vies de finançament a través de la l’agricultura regenerativa
Azolla Projects treballa perquè l’agricultura regenerativa deixi de ser només un concepte ambiental i es converteixi en una eina real per al sector primari. Ajuda agricultors, ramaders, cellers i empreses agroalimentàries a millorar la salut del sòl, reduir emissions, capturar carboni i retenir millor l’aigua, amb l’objectiu que aquesta transició sigui també viable econòmicament.
"Azolla és una empresa amb propòsit", resumeix Orson Acosta Romero de Tejada, CEO i cofundador de la companyia. Aquest propòsit és "aconseguir que el sector primari, agrícola i ramader, faci la transició cap al model d’agricultura regenerativa". Dit d’una manera planera, Azolla vol ajudar el camp a produir d’una manera més adaptada al clima actual, menys pendent de condicionants externs i amb sòls més capaços de retenir vida, aigua i carboni.
La companyia va néixer el 2020, en plena pandèmia, amb una inquietud clara: fer que l’empresa privada també pugui formar part de la solució davant la crisi climàtica. "Fundem l’empresa amb la convicció que el sector privat i l’empresa, amb ànim de lucre, poden ser un motor de canvi social", defensa Acosta.
Azolla Projects defuig l’etiqueta de consultoria ambiental convencional. "Nosaltres entrem a transformar una mica el model de negoci", explica. La seva feina passa per entendre com funciona una finca o una empresa agroalimentària, què necessita per canviar, com pot mesurar els resultats i com pot finançar aquesta transició.
L'objectiu d'Azolla és que aquesta transició sigui també viable econòmicament
La feina comença sobre el terreny. Quan Azolla entra en una finca, el primer pas és establir una línia base, una fotografia inicial de l’estat real de l’explotació: carboni al sòl, emissions, capacitat d’infiltració i retenció d’aigua, biodiversitat, microbiologia, producció i rendibilitat. A partir d’aquesta diagnosi, l’empresa proposa un pla progressiu, amb pràctiques com cobertes vegetals, reducció del treball del sòl, compostatge, gestió de l’aigua o accions per afavorir la biodiversitat. No hi ha una recepta única: una vinya, una olivera, un camp de cereal o una explotació ramadera necessiten camins diferents.
Qüestió també econòmica
Acosta insisteix que l’agricultura regenerativa no s’ha d’explicar només en termes ambientals. També és una qüestió econòmica. "L’agricultura regenerativa sorgeix dels marges i és una agricultura que el que més potencia és la rendibilitat", defensa. L’objectiu no és només produir més, sinó fer explotacions més rendibles, més autònomes i preparades davant sequeres, crisis de fertilitzants o tensions en les cadenes de subministrament.
Una de les vies per fer possible aquesta transició són els crèdits de carboni i els crèdits regeneratius. Azolla Projects ha desenvolupat el seu Regenerative Carbon Program perquè els agricultors puguin obtenir nous ingressos si transformen les seves finques i si aquesta millora es pot mesurar i verificar. Acosta, però, és conscient que el mercat del carboni desperta recels.
Transparència en el procés
Per això, Azolla posa l’accent en la metodologia, la verificació i la transparència. Més enllà dels mercats de carboni, fa anys que treballa en el desenvolupament d’altres mecanismes per finançar la transició, sempre basats en impactes mesurables i verificables tot evitant el greenwashing, una pràctica que consisteix a presentar com a sostenible una empresa, un producte o un projecte sense que darrere hi hagi canvis ambientals reals, mesurables i verificats. "Vèiem que hi havia moltes coses que ens semblaven injustes, coses que tendien a sobreestimar la captura", explica Acosta sobre la decisió de crear una metodologia pròpia.
La tecnologia hi juga un paper important, però no substitueix la feina de camp. Azolla utilitza eines de monitoratge, models tecnològics i intel·ligència artificial per analitzar el carboni al sòl, gestionar dades i connectar millor el sector agrari amb empreses, finances i certificadores. Amb tot, Acosta alerta contra les estimacions massa simples: "Si ho fas només amb satèl·lits, és molt imprecisa i és molt fàcil sobreestimar". Per això defensa una aproximació híbrida, amb mostres de camp, models calibrats amb dades reals i nous mostrejos cada cinc anys.
L’Empordà, una oportunitat
Azolla Projects ja ha treballat en projectes que connecten empresa, territori i sector primari. Un exemple és el càmping La Ballena Alegre, on la feina va començar amb la reducció i compensació de la petjada de carboni i ha evolucionat cap a una mirada més àmplia. "Volien fer una compensació quilòmetre zero", explica Acosta. El projecte explora com el sector turístic pot establir relacions més estables amb productors del territori.
L'agricultura regenerativa pot reforçar el sector primari, donar més valor a la producció local i connectar millor pagesia, empresa i sostenibilitat
L’Empordà és un territori amb possibilitats per a aquests projectes. Hi conviuen vinya, olivera, ramaderia, turisme, espais naturals i una pressió creixent sobre l’aigua. També hi ha una DO vitivinícola consolidada, cellers diversos i un paisatge que forma part de la identitat econòmica i cultural del territori. En aquest context, l’agricultura regenerativa pot reforçar el sector primari, donar més valor a la producció local i connectar millor pagesia, empresa i sostenibilitat.
La mirada d’Azolla Projects és que el camp no ha de ser només víctima de la crisi climàtica. També pot formar part de la resposta. Però perquè això passi calen dades, confiança, finançament i projectes que converteixin les bones intencions en canvis concrets. Com resumeix Acosta, l’objectiu és crear "models de negoci que tinguin dintre dels seus objectius un impacte positiu".
