Coeficients reductors
Francisco Javier, pensionista, amb 42 anys cotitzats: "Vaig perdre un 26% de la meva pensió per jubilar-me abans d'hora"
És una altra "víctima" més del fort impacte que suposa la jubilació anticipada
Cristian Miguel Villa
Treballar més de 40 anys ja no garanteix cobrar el 100% de la pensió. Aquesta és una realitat cada vegada més comuna per a nous pensionistes, que s’estan trobant amb fortes reduccions a causa de les penalitzacions de la jubilació anticipada.
La jubilació anticipada retalla notablement la teva pensió
Aquest és el cas de Francisco Javier, un jubilat que va acumular fins a 42 anys de cotització. No obstant això, una crisi econòmica li va fer perdre la feina i, sense oportunitats laborals, es va acabar veient obligat a demanar la jubilació anticipada. I això va afectar la seva pensió de manera molt notable.
En total, la pensió de Francisco Javier es va veure reduïda en un 26%. És a dir, tot i que no entrava en els seus plans, una sèrie de successos desafortunats van privar el jubilat de cobrar íntegrament una pensió que s’havia treballat durant més de quatre dècades.
El gran problema d’aquestes penalitzacions és que funcionen de manera que s’apliquen una sèrie de coeficients reductors mitjançant els quals es penalitza cada mes o any que s’hagi avançat la jubilació. I l’impacte d’aquests coeficients és permanent.
Aquest cas, per tant, és una prova més que haver cotitzat durant moltíssims anys no garanteix que comptis amb la pensió que desitjaves. Sobretot si no pots garantir un final de trajectòria laboral que et permeti demanar la jubilació sense cap anticipació.
Aquí és on es concentren la gran majoria de crítiques a com funciona actualment el sistema de pensions: moltes persones amb llargues trajectòries se senten perjudicades, ja que no es fa cap distinció amb altres treballadors amb menys anys acumulats.
I el cas de Francisco Javier òbviament no és un cas aïllat; perdre la feina a partir d’una certa edat implica que les oportunitats professionals es redueixen considerablement. No és una qüestió de caprici, és de necessitat.
I tu, ¿opines que la Seguretat Social hauria de replantejar-se com gestiona el sistema de cotitzacions i jubilació anticipada? Perquè, encara que avui dia et pugui quedar lluny, la jubilació és una cosa que ens espera a tots al final del camí.
