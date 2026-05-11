Jubilació
Un pensionista de 77 anys amb més de 30 anys cotitzats perd la pensió després de no aplicar-se la doctrina del "parèntesi"
La Seguretat Social denega l’accés a la prestació en no reconèixer la seva situació d’inactivitat com a vàlida
Ramón Gutiérrez
El Tribunal Suprem ha tancat definitivament el cas de Jerónimo, un treballador de 77 anys que no ha aconseguit que se li reconegui la pensió contributiva de jubilació, malgrat haver acumulat gairebé tres dècades de cotitzacions a la Seguretat Social.
L’alt tribunal ha rebutjat el seu recurs, en què reclamava l’aplicació de l’anomenada doctrina del "parèntesi", una fórmula jurídica que en alguns casos permet "ignorar" determinats períodes sense cotitzar per situacions excepcionals.
30 anys cotitzats per, després, perdre la pensió
Per poder accedir a la pensió contributiva de jubilació a Espanya, la llei estableix dues condicions clau de cotització:
- La primera és l’anomenada carència genèrica, que exigeix haver cotitzat almenys 15 anys al llarg de la vida laboral. En aquest cas, Jerónimo complia de sobres aquest requisit, amb més de 10.800 dies cotitzats.
- Però el problema va aparèixer en el segon filtre: la carència específica. Aquesta norma obliga que, dins d’aquests 15 anys previs a la jubilació, almenys dos anys de cotització estiguin inclosos en aquest tram final. I aquí és on Jerónimo va quedar fora del sistema, en no poder acreditar aquests dos anys dins del període exigit.
El pensionista va sol·licitar la jubilació el setembre del 2022, quan tenia 77 anys. La seva última cotització real es remuntava a l’1 d’agost del 2004, sense registrar aportacions en el període clau entre el 2007 i el 2022. Per aquesta raó, l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va acabar denegant-li la pensió.
Disconforme amb la resolució administrativa, Jerónimo va decidir portar el cas als tribunals. En una primera instància, el Jutjat Social núm. 12 de Bilbao li va donar la raó i va reconèixer el seu dret a percebre la pensió de jubilació.
Tanmateix, l’Institut Nacional de la Seguretat Social va recórrer la decisió i el Tribunal Superior de Justícia del País Basc va acabar revocant la sentència el febrer del 2024. El tribunal va considerar que el demandant no complia els requisits establerts a l’article 205.1 b) de la Llei General de la Seguretat Social.
No obstant això, el Suprem no va arribar a entrar en el fons de l’assumpte. Va inadmetre el recurs per un defecte formal, en no haver-se justificat de manera suficient l’existència de contradicció amb altres sentències, deixant així ferma la decisió prèvia del TSJ del País Basc.
