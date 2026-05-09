L'OMS eleva a sis els casos confirmats d'hantavirus vinculats al creuer MV Hondius

L'Organització Mundial de la Salut assenyala que hi ha dos casos sospitosos més

El vaixell m/v Hondius on s'han detectat diversos casos d'hantavirus / Arxiu

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha elevat a sis els casos confirmats d'hantavirus vinculats al creuer MV Hondius. En paral·lel, l'OMS assenyala que hi ha dos casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Una d'aquestes persones seria un home adult que va desembarcar a l'illa de Tristan da Cunha el 14 d'abril i es troba actualment "estable i aïllat".

"Fins al 8 de maig, s'han notificat un total de vuit casos, entre els quals tres morts. Es confirmen sis casos com a virus dels Andes", ha anunciat l'OMS en la seva darrera actualització sobre la crisi de l'hantavirus. L'Organització Mundial de la Salut reitera que el risc per a la salut pública "és baix".

