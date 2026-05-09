L'OMS eleva a sis els casos confirmats d'hantavirus vinculats al creuer MV Hondius
L'Organització Mundial de la Salut assenyala que hi ha dos casos sospitosos més
ACN
Barcelona
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha elevat a sis els casos confirmats d'hantavirus vinculats al creuer MV Hondius. En paral·lel, l'OMS assenyala que hi ha dos casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Una d'aquestes persones seria un home adult que va desembarcar a l'illa de Tristan da Cunha el 14 d'abril i es troba actualment "estable i aïllat".
"Fins al 8 de maig, s'han notificat un total de vuit casos, entre els quals tres morts. Es confirmen sis casos com a virus dels Andes", ha anunciat l'OMS en la seva darrera actualització sobre la crisi de l'hantavirus. L'Organització Mundial de la Salut reitera que el risc per a la salut pública "és baix".
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- El Castell de Sant Ferran de Figueres dedica una exposició permanent a la gran voladura de 1939
- Barbacid es desvincula de l’empresa i de les patents creades per testar la seva teràpia contra el càncer després de les acusacions de 'conflicte d’interès
- Tota la programació del XXX Triumvirat Mediterrani de l'Escala del 8 al 10 de maig de 2026
- Landa, un nen de Figueres
- Aquest és l'error que comet gairebé tothom en prendre el cafè