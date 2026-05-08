Un crit de 2.500 nens per l’«amabilidá»
Els alumnes d'una trentena de col·legis d'Oviedo commemoren el Dia d'Europa reivindicant l'art de tractar bé la seva família, amics i companys
Oviedo es va omplir aquest divendres d’«Amabilidá». Aquest és el lema triat per Oviedo per ser Capital Europea de la Cultura el 2031. Es tracta d'un terme que es mostra com una manera de conciliar generacions i d'afrontar les nostres mancances, però també com una poderosa eina transformadora amb la qual Europa podria encarar la crisi que amenaça el projecte comunitari.
Sota aquest paraigua, més de 2.500 nens que pertanyen a 34 col·legis van recórrer els carrers de la capital asturiana per commemorar el Dia d'Europa —que se celebra aquest dissabte— i mostrar el seu suport a la ciutat en aquesta cursa on competeix contra Càceres, Granada i Las Palmas de Gran Canaria.
La marxa va sortir de la plaça de la Catedral per acabar a l'antiga fàbrica d'armes de La Vega, que es va convertir en la «fàbrica de l'amabilitat» amb diferents jocs i activitats per als infants. Al capdavant del recorregut hi havia els alumnes de l'institut Margarita Salas amb una pancarta en la qual van reivindicar que Oviedo té l'art de tractar bé.
També van explicar els estudiants que «les persones més amables que conec són els meus pares, la meva germana, les meves amigues i els meus avis. Sempre em cuiden, m'estimen i juguen amb mi», va explicar Ana Silva, alumna del col·legi de les Dominiques. Al capdavant d'aquesta iniciativa es troba Rodolfo Sánchez, qui va reivindicar que «tota la feina feta per professors i artistes als centres ha calat perquè els nens s'han involucrat en aquesta aventura que és ser Capital Europea de la Cultura el 2031».
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: 'Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
- Barbacid es desvincula de l’empresa i de les patents creades per testar la seva teràpia contra el càncer després de les acusacions de 'conflicte d’interès
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'Productes de primera qualitat a un preu just
- Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
- Reclamen a la Diputació de Girona que retiri les baranes que bloquegen l'accés a uns camps a Castelló d'Empúries