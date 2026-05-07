Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Prova pilot edificis FigueresCorb marí cap de CreusAnxova PeludaBàscara Tercera CatalanaDetingut Jonquera
instagramlinkedin

Necrològica

Mor als 35 anys l'estrella de la televisió britànica Jake Hall després d'una festa que acaba en tragèdia a Mallorca

L’exconcursant del reality The Only Way Is Essex va ser trobat sense vida després d’un presumpte accident en una casa de vacances a la localitat de Santa Margalida

La Guàrdia Civil investiga els fets i, de moment, no s’ha practicat cap detenció

Jake Hall va saltar a la fama amb el reality 'The Only Way Is Essex', al Regne Unit.

Jake Hall va saltar a la fama amb el reality 'The Only Way Is Essex', al Regne Unit. / INSTAGRAM

Laura Estirado

Barcelona

El món de la televisió britànica s’ha despertat commocionat per la mort de Jake Hall, exconcursant del reality The Only Way Is Essex, que ha mort als 35 anys a Mallorca després d’un presumpte incident tràgic ocorregut al poble de Santa Margalida, on gaudia d’unes vacances. La Guardia Civil investiga el que ha passat i, de moment, no s’han fet detencions.

Segons publiquen mitjans britànics, Jake Hall hauria patit greus lesions al cap després de, presumptament, colpejar-se contra una porta de vidre durant una festa en una casa llogada a la zona de Santa Margalida. La Guardia Civil manté oberta la investigació i la mort es tracta, de moment, com un possible accident. Diverses persones que es trobaven a la casa haurien estat interrogades, tot i que no hi ha hagut detencions.

Últim missatge

La notícia ha causat un gran impacte entre els seus seguidors, especialment pel darrer missatge que Jake Hall va compartir a les xarxes socials poques hores abans de morir. En aquest, l’exfigura televisiva reflexionava sobre la vida i la importància de quedar-se amb “les coses bones”, una publicació que ara molts fans han recuperat com una mena d’acomiadament involuntari.

Jake Hall es va fer famós el 2015 gràcies a The Only Way Is Essex, un dels realities més populars del Regne Unit. Després del seu pas per la televisió, va intentar consolidar-se en el món de la moda amb diverses marques pròpies. En l’àmbit personal, era pare de River, fruit de la seva relació amb la model i estrella televisiva Missé Beqiri.

La seva mort arriba després d’una vida marcada per episodis molt mediàtics. El 2016, Jake Hall ja va estar a punt de morir després de ser apunyalat durant una baralla en una discoteca de Marbella, un fet del qual es va recuperar després de diverses setmanes hospitalitzat.

Notícies relacionades

La família televisiva de The Only Way Is Essex i nombrosos rostres coneguts han començat a acomiadar-se d’ell a les xarxes socials, amb missatges d’incredulitat i tristesa per una mort tan sobtada com dramàtica.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
  2. Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: 'Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi
  3. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  4. Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
  5. Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
  6. Aquestes són les platges i els ports de l'Alt Empordà que han obtingut Banderes Blaves aquest 2026
  7. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
  8. Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'Productes de primera qualitat a un preu just

Mor als 35 anys l'estrella de la televisió britànica Jake Hall després d'una festa que acaba en tragèdia a Mallorca

Mor als 35 anys l'estrella de la televisió britànica Jake Hall després d'una festa que acaba en tragèdia a Mallorca

L'Oficina d'Atenció Ciutadana mòbil fa parada a l'Alt Empordà

L'Oficina d'Atenció Ciutadana mòbil fa parada a l'Alt Empordà

El nadó maltractat a Barcelona ja presentava fissures anals i un hematoma a la galta quan va visitar l’Hospital de Sant Joan de Déu

El nadó maltractat a Barcelona ja presentava fissures anals i un hematoma a la galta quan va visitar l’Hospital de Sant Joan de Déu

VÍDEO | La pluja evidencia les mancances de la Casa dels Animals de Figueres, que es torna a inundar

VÍDEO | La pluja evidencia les mancances de la Casa dels Animals de Figueres, que es torna a inundar

Inundació la Casa dels Animals de Figueres per les pluges del 6 de maig de 2026

Tota la programació del XXX Triumvirat Mediterrani de l'Escala del 8 al 10 de maig de 2026

Tota la programació del XXX Triumvirat Mediterrani de l'Escala del 8 al 10 de maig de 2026

Les Anxoves de l'Escala desembarquen al mercat mexicà en una campanya de Prodeca

Les Anxoves de l'Escala desembarquen al mercat mexicà en una campanya de Prodeca

La Cooperativa Ricardell de Pont de Molins, dissenyada per Pelai Martínez, ja és Bé Cultural d’Interès Local

La Cooperativa Ricardell de Pont de Molins, dissenyada per Pelai Martínez, ja és Bé Cultural d’Interès Local
Tracking Pixel Contents