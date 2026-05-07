iryo reprèn els trajectes de la línia Madrid–Màlaga amb fins a 10 freqüències diàries
L’operador va reprendre les operacions el passat 30 d’abril, incloent-hi la recuperació dels serveis transversals Barcelona–Màlaga.
B. C.
Des del passat 30 d’abril, els trajectes d’iryo a la línia Madrid–Màlaga ja tornen a estar operatius, coincidint amb la data de reobertura comunicada per ADIF. L’oferta s’ha restablert amb fins a 10 freqüències diàries, distribuïdes en 5 serveis per sentit. Dins d’aquesta programació, a més, s’hi inclouen els serveis transversals Barcelona–Màlaga, amb 2 circulacions diàries (1 anada i 1 tornada).
Amb aquesta reactivació del servei, la companyia restableix progressivament la seva operativa en un dels corredors d’alta velocitat amb més demanda del país, recuperant la connexió entre el centre i el sud de la península i oferint novament als viatgers una alternativa de mobilitat basada en la flexibilitat i la qualitat per facilitar els seus desplaçaments tant per motius professionals com turístics.
Els horaris ja es poden consultar a través dels canals habituals de venda, així com al web www.iryo.eu.
Procés de creixement
D’aquesta manera, el que és el primer operador privat d’Alta Velocitat a Espanya pel que fa al nombre de freqüències, reprèn el seu procés de consolidació al país. Fins aquest mes d’abril, iryo ha transportat més de 23 milions de passatgers gràcies a més de 74.000 operacions realitzades, així com a la seva proposta de valor basada en la qualitat del servei. La seva quota de mercat varia entre el 23% i el 28% als principals corredors: Madrid–Barcelona, Madrid–València, Madrid–Sevilla i Madrid–Màlaga.
Actualment compta amb una flota de 20 trens Frecciarossa d’última generació, a més d’un servei diferencial que es tradueix en una marca gastronòmica pròpia i local, Haizea, que li permet oferir un servei de menú al seient en les tarifes superiors. Alhora, disposa de personal propi a bord, els Assistents iryo, que ofereixen al passatger una atenció personalitzada i una gestió en temps real.
Tarifes que s’adapten al viatger
Una de les claus de la consolidació d’iryo han estat les seves diferents opcions de tarifes, que s’adapten a cada viatger, incloent equipatge de mà i de cabina. Són les següents:
• Tarifa Inicial (Confort al millor preu): L’opció més competitiva. Permet canvis de data/horari el mateix dia (15 € + diferència) i canvi de titular (40 €). Accés al Bar Haizea i al Bar Mòbil.
• Tarifa Inicial Superior (Flexibilitat per a negocis): Afegeix flexibilitat total amb canvis d’horari gratuïts el mateix dia, opció de maleta gran (10 €) i menor cost pel canvi de titular (20 €). Cancel·lació parcial disponible.
• Tarifa Infinita (Comoditat premium): Seients XL i maleta gran gratuïta (amb reserva prèvia). Inclou canvis d’horari gratuïts el mateix dia i flexibilitat per viatjar en un altre tren fins a 2 hores després (30 €).
• Tarifa Infinita Bistró (Experiència completa): Menús servits al seient. Màxima flexibilitat: canvis d’horari i de titular gratuïts, selecció de seient sense cost i condicions de reemborsament de fins al 95%.
