Alerta sanitària
La Comissió coordina amb els països afectats la resposta a l’hantavirus: "No hi ha motius per preocupar-se"
Representants dels països afectats pel contagi d’hantavirus es reuneixen aquest dijous per coordinar la resposta
Beatriz Ríos
La Comissió Europea ha assegurat aquest dijous que "segons la informació disponible" i la situació actual, "no hi ha motius per preocupar-se" per la sèrie de contagis per hantavirus al creuer MV Hondius, però segueix de prop la situació i ha convocat una reunió de coordinació a nivell tècnic amb representants dels països europeus afectats, ha explicat una portaveu de l’executiu comunitari. Brussel·les ha fet aquesta crida a la tranquil·litat després de conèixer-se el cas positiu d’una hostessa neerlandesa que va tenir contacte amb la dona morta a l’aeroport de Johannesburg.
"Segons la informació de què disposem actualment, el risc per a la població europea és baix", ha dit la portaveu de la Comissió, Eva Hrncirova. Hrncirova ha insistit que "la salut dels europeus és la nostra prioritat" i que Brussel·les està "en contacte amb les autoritats pertinents" des de la notificació dels contagis.
La portaveu ha explicat que dimecres passat va tenir lloc una primera reunió del Comitè de Seguretat Sanitària, un organisme de coordinació entre el mateix executiu i els governs dels països de la UE. Clau durant la pandèmia de COVID-19, el comitè permet als països del bloc compartir informació sobre possibles amenaces transfrontereres per a la salut.
Una resposta coordinada
"Des d’aquell primer dia, estem en contacte amb l’OMS [Organització Mundial de la Salut], amb la nostra agència. I a més estem en contacte amb el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties", ha explicat Hrncirova. A més, ha confirmat que el centre ha enviat un expert al vaixell per avaluar la situació.
Aquest dijous, la Comissió ha acollit una reunió amb representants d’Espanya i dels Països Baixos, "ja que el vaixell és neerlandès i es dirigeix a les Illes Canàries", ha explicat Hrncirova. A més, està previst que el Comitè de Seguretat Sanitària es torni a reunir al llarg del dia amb representants de tots els països que tenen nacionals al vaixell.
"Estem fent tot el necessari per no subestimar la situació i estar preparats per reaccionar en cada etapa dels esdeveniments", ha afegit la portaveu. Hrncirova ha explicat que les reunions tenen per objectiu conèixer l’evolució de la situació i donar una resposta coordinada.
Davant el possible atracament i desembarcament a les Canàries, Espanya ha activat el Mecanisme Europeu de Protecció Civil. Aquest sistema permet als governs europeus sol·licitar assistència a altres països en cas de crisi. Hrncirova ha confirmat que la Comissió està avaluant "les necessitats" de les autoritats espanyoles i debatent "quin tipus d’assistència es podria proporcionar".
