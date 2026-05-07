Brot a bord
Així és l'hantavirus dels Andes, l'única soca capaç de transmetre's entre persones: símptomes, incubació i letalitat
L’Organització Mundial de la Salut confirma que la soca Andes és l’única que ha documentat transmissió entre humans, identificada en el creuer MV Hondius
Rafa Sardiña
L’hantavirus que ha causat tres morts en un creuer a l’oceà Atlàntic és de la soca Andes, l’única de la qual s’ha documentat transmissió entre humans, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). La identificació ha sigut possible gràcies a una mostra presa d’una persona que havia estat a bord del vaixell afectat, el MV Hondius, que atracarà dissabte vinent al port de Granadilla de Abona a Tenerife i els passatgers estrangers seran evacuats als seus països d’origen i els 14 espanyols a Madrid, en concret a l’Hospital Gómez Ulla.
Excrements de rates
Les evidències actuals apunten als malalts que es van contagiar a la mateixa embarcació. L’hantavirus es contagia sobretot per excrements de rates en zones on circula el virus. Una zona d’aventures on van estar els morts és zona de rates amb hantavirus. Així i tot, no es descarta que algun s’hagi contagiat dins del vaixell per rates o que el metge fos contagiat amb un contacte estret amb un dels morts.
Les persones contrauen hantavirus generalment per inhalació. Ocorre quan respirem en llocs oberts o tancats (coberts, hortes, pastures) on els excrements o l’orina dels rosegadors infectats van desprendre el virus contaminant l’ambient.
També es pot contraure per contacte directe, en tocar rosegadors vius o morts infectats, o els excrements o l’orina d’aquests rosegadors. Els hantavirus també es poden propagar a través de la mossegada o la rascada d’un rosegador, però això és estrany.
Brots a l’Argentina i Xile
L’hantavirus dels Andes és un virus que causa una malaltia greu anomenada: Síndrome Pulmonar per Hantavirus. És un tipus d’hantavirus propi de Sud-amèrica, especialment en països com l’Argentina i Xile. Es transmet principalment pel contacte amb rosegadors silvestres, sobretot el ratolí cuallarga. D'acord amb el Ministeri de Sanitat, s’han registrat brots previs a l’Argentina (1996, 2018) i Xile (1997, 2004, 2014), que han ocorregut en contextos d’exposició estreta i prolongada, generalment en entorns domiciliaris o durant el període prodròmic del cas índex.
Període d’incubació
Sense símptomes, en general és d’una a tres setmanes, amb un rang de tres a 45 dies. Hi ha casos de persones infectades amb hantavirus que cursen amb infeccions asimptomàtiques, és a dir, sense produir la malaltia o amb quadres lleus.
Letalitat
El 2025, vuit països de la Regió de les Amèriques –principalment del Con Sud– han notificat casos confirmats de síndrome pulmonar per hantavirus (SPH). En total, s’han registrat 229 casos i 59 morts, cosa que suposa una taxa de letalitat regional del 25,7%.
Simptomatologia
En el cas de síndrome pulmonar per hantavirus els símptomes s’assemblen a un estat gripal: febre, dolors musculars, esgarrifances, cefalees (mals de cap) nàusees, vòmits, i de vegades dolor abdominal i diarrea. Després d’alguns dies hi pot haver dificultat respiratòria que pot agreujar-se produint el que es coneix com a «síndrome cardiopulmonar per hantavirus», que si bé és poc freqüent pot portar a la mort si no ser tractat a temps.
Tractament
No existeix tractament específic. Aquells pacients amb síndrome cardiopulmonar per hantavirus han de ser assistits en establiments hospitalaris, de preferència amb unitats de teràpia intensiva que comptin amb assistència respiratòria mecànica.
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: 'Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
- Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
- Aquestes són les platges i els ports de l'Alt Empordà que han obtingut Banderes Blaves aquest 2026
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'Productes de primera qualitat a un preu just