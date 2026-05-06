Incidència ferroviària
Un nou robatori de coure entre Sant Andreu i Montcada provoca retards a la línia Portbou-Barcelona de Rodalies
També s'han vist afectades les línies R2, R2Nord
Els retards han arribat als 40 minuts de mitjana i han complicat la mobilitat a Barcelona durant tot el matí
Pau Lizana Manuel
Un nou robatori de coure a la xarxa de Rodalies, aquesta vegada entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu, ha provocat grans retards i ha complicat la mobilitat a Barcelona durant bona part del matí d'aquest dimecres. En concret, s'han vist afectades les línies R2, R2Nord i R11, que han patit retards de fins a 40 minuts de mitjana en sentit Barcelona durant alguns minuts. En direcció a Granollers, els retards tampoc no han baixat dels 30 minuts. Per intentar minimitzar els retards, alguns dels trens que tenien com a destinació l'Aeroport han acabat el recorregut a Sants, segons han informat fonts de Renfe, que han convidat els passatgers a fer servir "modes alternatius de transport" per arribar fins a les estacions de Bellvitge, El Prat i el mateix aeroport.
Aquestes incidències, que han afectat sobretot usuaris del Vallès i també els passatgers que solen utilitzar les estacions d'El Clot - Aragó o Passeig de Gràcia, arriben la primera setmana en què la consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge, Sílvia Paneque, ha assegurat que la majoria de línies --totes menys l'R2Sud-- ja estan "normalitzades". De fet, després de més de tres mesos de gratuïtat, el servei de Rodalies tornarà a ser de pagament aquest dissabte.
Reunions d'usuaris
Les plataformes d'usuaris, com Dignitat a les Vies, asseguren que el Govern ha volgut córrer més del compte per poder tornar a cobrar per l'ús dels trens i considera que incidències com la d'aquest dimecres, sumades als trams tancats que persisteixen en línies com l'R3 o l'R15, no permeten donar "per normalitzada" la xarxa ferroviària catalana. Aquest dimecres Dignitat a les Vies podrà tractar aquests temes en les reunions que té previstes amb el president d'Adif, Luis Pedro Marco, i el de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que es desplaçaran fins a Barcelona i es reuniran amb la plataforma per separat.
El robatori de coure és un acte vandàlic que s'ha cronificat a la xarxa de Rodalies i que sempre provoca grans retards, ja que deixa fora de servei part de la senyalització de la infraestructura, de manera que els maquinistes no tenen indicacions sobre el terreny de si han de continuar o no la marxa, per exemple. Des de l'octubre, una de les línies més afectades per aquests robatoris ha estat l'R3, en concret entre Montcada i La Garriga. Les obres de desdoblament i d'adequació de l'estació de Montcada Bifurcació que han obligat a tallar el trànsit ferroviari van aplanar el terreny perquè els lladres actuessin. Fins a vuit persones han estat detingudes en l'últim any per robatoris similars.
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda
- Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada