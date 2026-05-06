Lesionat, sense operar i amb la pensió retallada: la denúncia d'un treballador que només vol "tornar a viure"
La catalogació incorrecta d'una lesió de genoll com a malaltia comuna ha derivat en una pensió reduïda i un llarg calvari mèdic per a Francisco Javier
Pablo Parra
Al menjador de casa seva, a Càceres, Francisco Javier Jiménez mesura cada moviment. Aixecar-se del sofà no és un gest automàtic: és una maniobra lenta, calculada, recolzada en dues crosses que ja formen part del seu cos. Té 48 anys, més de tres dècades cotitzades i una vida laboral que es va aturar en sec després d’un accident que oficialment, mai va ser accident. "Jo l’únic que vull és poder fer vida normal una altra vegada", diu.
Al costat seu, la seva dona, María José Morquecho, sosté el relat amb una barreja de cansament i determinació. Fa més de dos anys que lluita contra informes, resolucions i silencis administratius. "Al meu marit li han fet una injustícia molt gran", resumeix.
La història comença el 4 de desembre del 2023, a València. El Francisco treballava en tasques forestals, netejant muntanyes i carreteres, obrint tallafocs entre branques i pedres. Enmig de la jornada, mentre carregava restes de pi, el peu va quedar atrapat. "Vaig ficar la cama entre dues pedres i vaig sentir que el genoll em va córrer. Vaig caure a terra", recorda.
Era divendres. Va aguantar el cap de setmana com va poder. Dilluns, de matinada, quan va sonar el despertador per tornar a la feina, va entendre que alguna cosa no anava bé. "No em podia aixecar. Tenia el genoll molt inflamat".
Va fer el que qualsevol treballador faria: va avisar la seva empresa. Va enviar fotos i va explicar el que havia passat. La resposta va ser clara: havia d’acudir primer al centre de salut. Després, ja veurien. Aquest pas marcaria tot el que va venir més tard.
El detall que ho canvia tot
En la consulta, una metge – assignada per ser treballador desplaçat – va registrar la lesió com a malaltia comuna i no com a accident laboral. I vet aquí el quid de la qüestió. "Aquest va ser l'error", insisteix el Francisco. "I per aquest error estic així".
Pot semblar una diferència tècnica, gairebé burocràtica. Però en el sistema espanyol no ho és. Aquesta etiqueta determina qui assumeix el cas, quines prestacions corresponen i, en última instància, quants diners percep el treballador. També condiciona el procés judicials.
La família va intentar revertir la situació. Van presentar proves, vídeos, fotografies del moment de l’accident, informes posteriors. Res va ser suficient. "Tots els papers parteixen del primer. I el primer està malament", explica la María José. El cas va arribar a judici però el van perdre.
Dos anys per a una operació
En paral·lel, l’atenció mèdica avançava amb una lentitud desesperant. Francesc va passar prop de dos anys esperant una operació. Els dos meniscos del genoll trencats, i el lligament creuat danyat. Durant aquell temps, la lesió no es va aturar: va avançar.
A més, quan finalment va ser intervingut no es van abordar totes les lesions detectades. "El traumatòleg sabia que tenia el menisc intern, l’extern i els lligaments creuats fets malbé. Però només el van operar d’una cosa", relata la seva dona. Segons expliquen, a l’informe posava que només calia operar-lo d’un menisc, i el metge es va guiar per l’informe malgrat veure la realitat. Si volien tractar aquests danys, ‘a la cua’ de nou. "Hem d’esperar dos anys més?".
El resultat va ser immediat. Al cap de pocs mesos, durant la rehabilitació, el genoll va acabar de cedir. "Se li va trencar les altres coses", diu. L’altre genoll també s’ha vist afectada en haver de suportar més pes i, a més, alguna caiguda a casa.
Per això, avui el diagnòstic és més complex: meniscos fets malbé, lligaments trencats a les dues cames i un desgast del fèmur que, segons els han indicat, arriba al 80%. La solució mèdica passa per una pròtesi, però tampoc és una opció immediata. "Diuen que és massa jove. Que fins als cinquanta i tants o seixanta no", explica la María José. Mentrestant, el temps continua corrent.
El conflicte sanitari es va transformar aviat en un problema econòmic. En no reconèixer-se l’origen laboral, Francesc va ser jubilat per malaltia comuna i la seva prestació es va reduir pràcticament a la meitat. "D’uns 1.200 euros ha passat a uns 600", explica la María José.
Sense sortir de casa
Amb aquest ingrés i una situació mèdica sense resoldre, la vida quotidiana s’ha encongit. El Francisco amb prou feines surt de casa i la por que els genolls es bloquegin l’acompanya en cada intent. Ja li ha passat diverses vegades. L’última vegada que va sortir al carrer va ser a la Passió vivent que precedeix la Setmana Santa de Càceres. El 26 de març. I no va anar bé.
"Se li va bloquejar el cos. Vam haver d’anar a urgències i va estar allà fins a la matinada", recorda la seva dona. "Però cap traumatòleg ho va veure". A Francisco li va donar un presíncope, i recorda com li faltava l’aire i, sobretot, tenia el cos rígid.
L’impacte emocional és evident. "Està molt malament. No vol sortir. Això li ha enfonsat", diu ella. El seu propi marit és el primer a reconèixer que està passant una dura depressió. Així i tot, la família no ha deixat d’insistir. Han presentat reclamacions en diferents organismes, han aconseguit informes addicionals – inclòs un que sí que esmenta l’origen laboral – i han tornat a recórrer judicialment. El seu advocat ha presentat noves al·legacions i ja esperen resposta.
També esperen una cita amb traumatologia sol·licitada al gener. No obstant això, l’última informació que han rebut no convida a l’optimisme: les llistes d’espera, segons indiquen que els han dit, continuen ancorades en pacients del 2023.
A casa, el temps es mesura d’una altra forma. No per mesos ni per anys, sinó per dolors, informes i trucades que no arriben. "Només volem que ho operin i que es reconegui el que va passar", diu la María José. A fora, la vida segueix. Dins, la seva continua en pausa, sostinguda per dues crosses i una desesperació que sembla no tenir final.
