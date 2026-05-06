Explicació científica
D'on ve l'hantavirus detectat al creuer? La ciència investiga diverses espècies de ratolins salvatges com a possible origen del brot
Els experts posen el focus en el ratolí cérvol i el ratolí de cua llarga, dues espècies originàries del continent americà i associades a les soques més agressives d'aquest virus
Valentina Raffio
Els hantavirus són una família de patògens originats en els rosegadors. Segons expliquen els experts, existeixen diferents soques de virus associades a diferents espècies de rates i ratolins d'arreu del món. En el cas del creuer on s'ha detectat un brot d'aquesta malaltia, les primeres anàlisis suggereixen que els infectats estan patint una de les "variants del virus més agressives" descrites fins ara d'aquesta infecció. Això ha obligat a posar en marxa una investigació per esclarir l'origen del virus i, sobretot, quina és l'espècie de rosegador que ha originat aquest brot. De moment, segons apunten alguns especialistes, en el punt de mira se situen almenys dos tipus de rosegadors originaris del continent americà i que, fins ara, han estat descrits com a possibles portadors de les variants més agressives de l'hantavirus.
La ciència ha descrit desenes de famílies diferents d'hantavirus. Totes elles provenen de rosegadors salvatges que habiten en hàbitats rurals, i no de les rates que se solen veure a les ciutats. D'una banda, afirmen els experts, hi ha els virus originats en rosegadors del continent americà i, de l'altra, els que circulen per ratolins d'Europa i d'Àsia. En el seu estat natural, aquests virus només circulen entre les rates salvatges, però en algunes ocasions, tal com sembla que ha passat al creuer, aquests patògens poden infectar humans després de l'exposició directa a animals infectats o als seus excrements. Els experts afirmen que les soques d'hantavirus originàries de rosegadors americans solen donar lloc a malalties més greus i a problemes cardiorespiratoris, mentre que les que provenen d'animals europeus o asiàtics solen derivar en problemes renals i malalties que, en general, resulten més lleus.
Soca del virus
Encara no se sap gaire bé quina és la soca exacta que està causant les infeccions al creuer. Les autoritats sanitàries afirmen que estan estudiant de prop el cas per identificar l'origen del brot i evitar més contagis. De moment, a causa de les característiques de les infeccions, els principals sospitosos semblen ser el ratolí cérvol (Peromyscus maniculatus), típic dels Estats Units, i el ratolí de cua llarga (Oligoryzomys longicaudatus), molt comú al con sud d'Amèrica. El segon, de fet, destaca com una de les espècies de rosegadors salvatges més típiques de l'Argentina, lloc des d'on va partir el creuer on s'han detectat les infeccions. Alguns estudis estimen que un 5% dels exemplars d'aquesta espècie és portador de l'hantavirus i ja s'han documentat casos de transmissió del virus d'aquests animals a humans.
Els experts recorden que la gran majoria d'infeccions d'hantavirus només es produeixen després de l'exposició directa a animals infectats o a excrements de rosegadors malalts. Per això mateix, per evitar més contagis, les autoritats sanitàries estan intentant trobar l'origen exacte del brot i els rosegadors que l'han originat, ja sigui a l'interior del creuer o al punt de partida original de l'embarcació. Fins ara només s'ha descrit un únic hantavirus capaç de transmetre's de persona a persona. Es tracta de l'anomenat "virus dels Andes", una variant detectada fa 30 anys a l'Argentina i que, segons relaten els experts, només es contagia després de contactes molt estrets amb persones infectades com, per exemple, entre parelles sexuals o entre pacients hospitalitzats i el personal sanitari que els atén.
