Entrevista
Alba Cargol, escriptora: "A la gent que diu 'porno de fades' l'animaria a llegir 'romantasy’"
L'autora debuta amb Ecos de tormenta, una fantasia amb romanç "new adult" nascuda del seu retrobament amb la lectura i l'escriptura
Judit Bertran
Després d’anys escrivint en privat i compartint a poc a poc el seu procés a les xarxes, Alba Cargol (Saragossa) s’incorpora al panorama nacional de la fantasia amb romanç new adult amb Ecos de tormenta (Crossbooks), la seva novel·la debut. L’autora, lectora des de ben petita i professional del sector editorial, va concebre aquesta història com un "llibre casa", l’espai segur on tornar sempre. En aquesta història, Elara, una lladre marcada per un passat desconegut, es veurà embolicada en un perillós torneig i en una xarxa de secrets i traïcions que posaran a prova el seu destí.
És llicenciada en Estudis Anglesos per la Universitat de Saragossa i amb màsters a Edició Literària i en Literatura Contemporània. Així que la lectura sempre l’ha acompanyat.
La meva relació amb la lectura ve des de molt petita, perquè els meus pares són molt lectors. A casa sempre hi havia llibres i la meva mare era la típica que ens llegia a les nits, posant veus i tot. Així que això ve des de molt petita. De fet, m’havien de parar. Els meus càstigs eren: "No pots llegir". Era d’aquestes nenes. Vaig començar a escriure després de llegir Memòries d’Idhún, amb 11 o 12 anys, més o menys. L’altre dia vaig trobar alguna cosa d’aquella època i no és recomanable, però sí, vaig començar amb 11 o 12 anys. Però no l’hi ensenyava a ningú. Crec que la primera vegada que li vaig ensenyar alguna cosa a algú tindria 18 o 19 anys, i gairebé era amb un "no ho miris".
I com va sorgir aquesta oportunitat de publicar?
Va sorgir després de tornar a connectar amb l’escriptura. Vaig estar un temps sense escriure, com dos anys, perquè estava bloquejada. Havia intentat publicar en anglès i em vaig frustrar moltíssim amb la situació. Vaig pensar: "Això no és per a mi". Però, al final, tornes perquè és el que t’agrada. Va coincidir també amb el moment en què em vaig obrir les xarxes socials. Va ser com dir: "Fins ara no l’hi he ensenyat a ningú, ja que intentaré ensenyaré a algú". Allà va començar el procés d’escriure aquest llibre en concret. Vaig estar tot l’any treballant en ell i, quan el vaig acabar, vaig fer ronda d’enviaments a editorials. Vaig tenir la sort que hi va haver interès.
I així va néixer Ecos de Tempesta.
Va ser una barreja de diverses coses. D’una banda, jo també havia passat per un bloqueig lector, i aquell any va ser el moment de retrobar-me amb la fantasia i amb la relació. Vaig sentir la necessitat de crear aquest espai per a algú més. La idea era crear el meu llibre "casa" perfecte, el llibre que m’hauria agradat trobar quan estava tan bloquejada per llegir. Volia fer això per a una altra persona. A partir d’allà, la idea dels personatges i totes les altres coses van anar venint de la mà, però al principi va ser gairebé un joc: què puc fer amb les meves coses favorites perquè siguin en aquest llibre.
"No concebia fer res més"
Per què va decidir començar amb un gènere tan complex com la fantasia i amb una construcció de món tan específica?
Perquè és el que llegeixo. No concebia fer una altra cosa. He intentat alguna vegada escriure idil·li o altres coses al llarg dels anys, però no em surt tan natural. Com llegeixo fantasia i és el que m’agrada, el que m’atrapa quan consum històries, a l’hora de crear era lògic i divertit. També m’ho passo molt bé creant sistemes de màgia, investigant i desenvolupant tot això. És una part prèvia a l’escriptura que disfruto molt.
Parlem de la protagonista. Veiem que té aquesta foscor dins i està en un procés d’autodescobriment. Com va ser desenvolupar un persoanje tan complex?
No ens assemblem res quant a personalitat, però sí que, a la seva manera, hi ha una connexió. Jo venia d’una època baixeta de salut mental. Vaig estar un temps sense treballar, bloquejada per escriure, per llegir i per a tot. Així que va sortir de manera natural que ella tingués alguna cosa contra la qual lluitar. En el seu cas és una foscor, un poder màgic, perquè és un llibre de fantasia. Però crec que tots tenim una cosa que sentim que va en contra nostre, quan moltes vegades cal portar-lo per bandera i fer un exercici diferent amb això. Aquest clic era molt present perquè jo estava passant per un procés similar, així que va sortir d’una forma molt orgànica.
Creu que aquesta part pot ajudar lectors que se sentin igual? Ho va fer amb aquesta intenció?
No de manera conscient, però inconscientment suposo que sí. Al final, el seu viatge consisteix a descobrir què li ha passat i què no recorda, però també a fer les paus amb aquesta foscor. Això es veu més al segon llibre. Ha d’entendre que és una cosa que pot potenciar, una cosa de la qual no té per què estar espantada. Pot ser que li hagi portat coses dolentes, però també forma part del seu viatge, del que és ella i de qui serà. Crec que això és molt universal i que molta gent pot veure’s identificada.
I escriure la va ajudar a estar millor a nivell de salut mental?
Em va ajudar molt perquè vaig sentir que sortia d’un bloqueig. Com a escriptora, començar un llibre i poder acabar-lo sembla una cosa lògica, però de vegades costa fer aquest clic del mig. Apareixen pensaments com "potser no està bé" o "potser no és suficient". Començar-lo i acabar-lo em va ajudar molt. També em va ajudar compartir a les xarxes, just perquè va coincidir amb el moment en què vaig començar a obrir-me. Jo sempre m’havia guardat l’escriptura per a mi, fins i tot amb la meva família. Aquest llibre sí que l’hi vaig deixar llegir. Mostrar aquesta part de mi, tant públicament com amb la meva família, em va ajudar molt a guarir.
"Crec que tots tenim una cosa que sentim que va en contra nostre, quan moltes vegades cal portar-lo per bandera i fer un exercici diferent amb això"
Com va ser passar de no compartir els textos ni amb els seus familiars més pròxims a ensenyar-los a les xarxes?
Molt incòmode [riu]. Soc molt introvertida. Abans només tenia xarxes privades per posar fotos del meu gos i poc més. Havia intentat publicar al mercat anglosaxó, que és més complicat, i no ho havia aconseguit. Em vaig frustrar moltíssim i vaig pensar que allò no era per a mi. Quan vaig reprendre l’escriptura, em vaig preguntar: "¿Què puc fer que no hagi fet fins ara?". Ja havia escrit el llibre, l’havia enviat a agents editorials i no hi havia manera. Vaig pensar que potser podia donar-me a conèixer, fins i tot amb la idea d’autopublicar-me. Tot i que em feia molta vergonya, vaig decidir començar a compartir-ho a les xarxes. Al principi ni tan sols sortia jo: ensenyava la mà, ho feia per escrit o coses així. Va ser forçar-me a posar-me en una situació incòmoda i pensar: "Si no ho faig jo, tampoc ho farà ningú per mi". Tot i que va ser incòmode, també m’ha fet créixer molt personalment, i això no m’ho esperava.
Hi ha cert estigma ara amb les xarxes i amb els influencers que publiquen llibres. En el seu cas, va obrir les xarxes per compartir el llibre.
Sí, la meva idea era autopublicar-me i veure si hi havia una comunitat petita a la qual li podia interessar el que escrivia. Però l’estigma existeix, tots ho sabem. En el meu cas, sento que les xarxes han sigut part del procés des de l’inici. La comunitat que em segueix des del principi sap que aquest llibre, quan es deia Projecte Sombra, era allà des del minut u. Em sento molt acompanyada en aquest sentit, perquè ho han viscut amb mi. Moltes vegades em diuen: "Ho hem aconseguit", i és una mica això. M’han vist crear el projecte, passar per totes les etapes i explicar-ho de la manera més natural i transparent possible. Per això em sento molt acompanyada.
Què opines d’aquest auge del ‘romantasy’? Va començar a escriure pensant que era un gènere que estava triomfant?
"Crec que el problema és que són dones escrivint per a dones, i quan això funciona sembla que de vegades molesta una mica"
Va ser més perquè m’agradava. Jo llegeixo tant fantasia sense res d’idil·li com fantasia amb moltíssima relació. El que escric ha anat variant al llarg dels anys, des de fantasia pura sense idil·li fins a fantasia amb més idil·li i barreges. No ho vaig escriure amb la idea d’"això és el que ven ara". Ho vaig escriure perquè era el que em venia de gust llegir en aquell moment i vaig pensar: "Doncs també em ve de gust escriure-ho".
També ara es parla molt del ‘spice’ i d’aquesta etiqueta que el ‘romantasy’ és "porno de fades". Què opina de tot això?
És una conversa complexa i alhora no. D’una banda, que un llibre tingui o no contingut explícit no és res nou. Hi ha llibres amb escenes explícites des que s’escriuen llibres. Com a lectora, depèn del que et vingui de gust en cada moment. Com a escriptora, crec que en fantasia ha de tenir sentit amb la trama. També volem divertir-nos totes i una escena divertida és meravellosa, però crec que ha de formar part de la història. A la gent que diu això de "porno de fades" jo l’animaria a llegir un d’aquests llibres, perquè igual se sorprenen. Quan ho fa Joc de Trons es considera una altra cosa. Crec que el problema és que són dones escrivint per a dones, i quan això funciona sembla que de vegades molesta una mica. Però jo els animaria a llegir-los. Potser els agrada.
