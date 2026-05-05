Longevitat
Cecilia Gómez, de 93 anys, revela el secret de la seva longevitat: "Em sento com si tingués 50 anys"
A la seva edat, assegura que es troba en plena forma i que és capaç de fer qualsevol cosa
Ramón Baylos
Molts experts coincideixen en quines són les claus per millorar la longevitat de qualsevol persona, i el cas de Cecilia Gómez és un exemple clar que prova l’eficàcia dels mètodes més populars.
En aquest cas concret, la dona, de 93 anys, revela que el seu secret per estar en plena forma passa per dos hàbits concrets: en primer lloc, fer exercici de manera freqüent i, en segon lloc, menjar de forma saludable.
Pel que fa al primer, Cecilia afirma que anar al gimnàs "és la seva religió". En una entrevista recent a Business Insider, explica que actualment combina exercicis de força, de caràcter lleuger, i cardio.
Pel que fa al segon, Cecilia afirma que els llegums són l’altre secret de la seva longevitat. Concretament, la dona utilitza les mongetes com a element bàsic de la seva dieta, que acostuma a acompanyar amb arròs i verdures.
No obstant això, el secret de Cecilia aniria més enllà i consistiria en la quantitat d’anys que ha dedicat a construir i mantenir uns hàbits saludables. En aquest sentit, la seva filla afirma que Cecilia ha practicat activitats a l’aire lliure durant tota la vida.
"Puc jugar a futbol, bàsquet o fer el que sigui"
En aquest sentit, la mateixa Cecilia remarca que actualment pot "jugar a futbol, bàsquet o fer el que sigui"; activitats que destaca com a pilar bàsic del seu estat de salut actual.
Això últim esdevé, a més, un motor subliminal de la longevitat de Cecilia. En aturar-se a pensar-hi un instant, la seva fórmula guanyadora queda al descobert, i tot passa per tenir una bona xarxa social de suport.
El fet de fer activitats a l’aire lliure li ha permès conèixer persones amb qui compartir interessos i aficions, mantenir-se animada en tot moment per cuidar-se i servir com a factor de protecció per frenar el deteriorament físic i cognitiu que s’experimenta a aquestes edats.
