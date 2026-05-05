Investigació en marxa
La Fiscalia no té "cap dubte" del maltractament del nadó que va ser hospitalitzat a Vall d'Hebron i demana que els pares continuïn a la presó
La Generalitat, que ara té la guarda i custòdia del nen, s'ha personat en el procediment com a acusació particular
J. G. Albalat
La Fiscalia de Barcelona no té "cap dubte", en existir "indicis inequívocs", del maltractament infligit per uns pares al seu nadó de sis setmanes, que va ser ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron el passat 16 de març. Per aquesta raó, ha sol·licitat aquest dimarts al tribunal de l'Audiència de Barcelona que ratifiqui la presó dels dos progenitors, que van ser detinguts al centre sanitari després que els metges detectessin en el menor lesions greus a les cames, a les costelles i a l'anus. Els advocats defensors, per la seva banda, han reclamat la llibertat dels seus representats o que se'ls apliquin mesures menys greus, com la instal·lació de polseres telemàtiques per estar controlats i la prohibició d'acostar-se al nen. Els jutges hauran de decidir en breu. La Generalitat, que té la guarda i custòdia del petit, s'ha personat com a acusació particular. El jutge té a les seves mans l'expedient obert per la Conselleria de Salut a l'Hospital de Sant Pau, on va ser visitat el nadó, després que la Fiscalia ho sol·licités.
Els dos fiscals del cas, Félix Martín i Elisabet Jiménez, han al·legat davant el tribunal que, en el cas del pare i de la mare, existeix risc de fugida per les elevades penes que se'ls podrien imposar. A més, han precisat que existeix perill d'alteració "de fonts de prova" —testimonis— si els progenitors queden en llibertat, ja que les persones del seu entorn i els seus familiars podrien veure's pressionats, segons les fonts judicials consultades per aquest diari. L'acusació pública ha explicat a la sala que també existeix la possibilitat de reiteració delictiva, malgrat que el nadó es troba actualment amb una família d'acollida, perquè l'"extrema brutalitat" que revelen les lesions del nen comporta que aquesta actuació pugui repetir-se contra una altra persona. Un dels indicis més objectius amb què compta la Fiscalia és que el menor ha millorat després que se l'apartés dels seus pares.
Tot i que la investigació encara està en marxa i la Fiscalia, ara per ara, no descarta cap hipòtesi —"arribarem al fons", han explicat fonts d'aquesta institució—, defensa que les lesions genitals són de "tal contundència que són difícils de justificar". De moment, atribueix als progenitors del nen els delictes de maltractament habitual, lesions greus i agressió sexual amb penetració, tal com van ratificar el forense i la pediatra que va tractar el nen al jutjat, moments abans que el jutge acordés la presó dels dos investigats, el passat 20 de març. No es descarta que en el futur es puguin individualitzar les lesions, ja que algunes són "evolutives", és a dir, antigues, cosa que suposaria un augment de la pena. El nen presentava lesions en diverses parts del cos.
Sense mitjans econòmics
La defensa, per la seva banda, ha reclamat la llibertat dels pares del menor, en considerar que no es compleixen els requisits legals per empresonar-los. El jutge instructor ja va denegar en el seu dia la seva petició d'excarceració i ara haurà de ser l'Audiència de Barcelona qui decideixi. Segons ha explicat l'advocada del pare, Montserrat Antolino, no existeix risc de fugida perquè els investigats no tenen mitjans econòmics per fugir (el pare treballa en una fàbrica i la mare és infermera) i, a més, compten amb arrelament a Barcelona, on viuen i tenen la seva família i amics. També posen en dubte la tesi de la Fiscalia que poguessin pressionar els testimonis, quan la família dels progenitors del nen i els veïns ja han declarat davant els Mossos d'Esquadra, tot i que encara no davant el jutge. Respecte a la reiteració delictiva, argumenten que no és possible, ja que el jutge instructor va retirar la guarda i custòdia del nadó als seus pares i la va atorgar a la Generalitat.
Encara estan pendents les proves genètiques que s'estan fent al nadó, tot i que ja s'ha aportat tot el seu historial clínic i un informe que detalla el pas del menor per l'ambulatori i els tres hospitals per on va passar abans d'ingressar a Vall d'Hebron. La defensa dels progenitors va sol·licitar que es fes aquesta prova genètica al nen, ja que el pare, segons la seva tesi, té un gen que provoca distròfia muscular, encara que no ha desenvolupat la malaltia. El forense i la pediatra que van atendre el petit van descartar el primer dia que el menor patís cap malaltia rara.
