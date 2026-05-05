Sanitat
Andrea, la mare de Neizan amb lesions pel part a Sagunt: "Els 13,3 milions d’indemnització són uns diners que no compensen"
És la indemnització més gran per negligència mèdica en la història de la justícia del nostre país, aconseguida per l’advocat especialista Rafael Martín Bueno
Lluís Pérez
"Els 13,3 milions d’euros d’indemnització no compensen les lesions neurològiques del meu fill". Així es pronuncia Andrea Telles, la mare del petit Neizan, de sis anys, que va patir una negligència mèdica durant el part, produïda el novembre del 2019 a l’hospital de Sagunt, reconeguda per la justícia amb una sentència històrica, la de la indemnització mèdica més gran en la història d’Espanya, amb un total de 13,3 milions.
La quantia els ajudarà a pagar les necessitats terapèutiques del seu petit, que fins ara ha hagut de costejar —les que podia— amb els seus pocs recursos. "No ens permet portar-lo a més tractaments perquè la nostra situació econòmica no ens ho permet", explica. Ella ha hagut de deixar de treballar perquè el petit, amb una discapacitat reconeguda del 87%, és dependent al cent per cent. De moment, només ha cobrat part de la indemnització perquè corren el risc que la decisió judicial sigui recorreguda i, aleshores, li toqui retornar la quantia.
"És un guerrer com jo", explica la seva mare, que lamenta que, set anys després, "ningú de l’hospital de Sagunt ha vingut a demanar-me perdó, ni a preguntar-me com està el meu fill". Neizan va néixer el 19 de novembre de 2019 després d’un part difícil, després d’una doble ventosa a quiròfan i una cesària d’urgència. El petit va néixer mort i el va reanimar l’equip mèdic del centre del Camp de Morvedre. El van traslladar a l’UCI de l’hospital Clínic de València, on va estar 35 dies, perquè temien que hagués ingerit part de meconi, de les primeres femtes del nadó. Allà el va veure per primera vegada i el record no és gens bo. "La primera imatge que en tinc és horrible, amb els ulls tapats i tot connectat a màquines".
Un procés "llarg i dur"
El procés judicial, celebrat a la Secció Civil del Tribunal d'Instància de Madrid, no ha estat gens fàcil. Ha estat en realitat "llarg i molt dur", reconeix a Levante-EMV l’advocat Rafael Martín Bueno, que fa anys que està especialitzat en casos de negligències mèdiques fetals, cosa que l’ha portat a reduir la mida del seu despatx per atendre personalment cadascun dels casos. En aquests gairebé set anys, la causa acumula 220 folis de demanda i 1.200 més de documentació entre informes de diferents especialistes i factures.
La quantitat de la indemnització resideix en el fet que la jutgessa els ha reconegut les quantitats que Neizan necessitarà al llarg de la seva vida. En cadascun dels apartats estudiats per la demanda, la justícia els ha reconegut una quantitat superior als barems habituals. "Per exemple, en habitatge, es preveu un màxim de 175.000 euros —explica el lletrat—, però hem aconseguit que s’indemnitzi amb 413.000 euros". De fet, la sentència estipula que la indemnització "respon a les necessitats reals del menor tenint en compte l’assistència, els tractaments i els suports que necessitarà tota la seva vida".
Un altre punt important del dictamen judicial és el pagament dels interessos, d’un 20% cada any des del 2019. La condemna a les companyies asseguradores de la ginecòloga i la llevadora que van participar en el part és de 6.106.275 euros, més els interessos, que suposen els 7,3 milions restants, juntament amb les costes.
Martín assenyala també el fet que els pares han estat presents en el judici, un moment difícil perquè "et tracten de treure totes les vergonyes" i es confronta el seu testimoni amb el dels facultatius. "Al final, has de saber tanta medicina com ells".
El cas
La sentència ha reconegut que es van produir lesions neurològiques després d’una assistència sanitària deficient durant el part el 17 de novembre de 2019 a l’hospital de Sagunt. La jutgessa estima íntegrament la demanda i conclou que durant el part es van produir fallades en la vigilància del benestar fetal i en la interpretació dels senyals d’alarma, cosa que va impedir adoptar a temps les decisions mèdiques necessàries.
Com a conseqüència, el menor pateix una paràlisi cerebral infantil greu amb afectació cognitiva i de la comunicació comprensiva i expressiva, que l’obliga a dependre de cures constants durant tota la seva vida, ja que té reconegut un 87 per cent de discapacitat.
La demandant va acudir a les 6.31 hores del 16 de novembre de 2019 al servei d’Urgències de l’hospital de Sagunt embarassada de 40 setmanes de gestació i el nen va néixer a les 00.05 hores de l’endemà "en un lamentable estat de salut", per la qual cosa va ser portat al Servei de Neonatologia intubat i després traslladat a l’hospital Clínic, on va ingressar a l’UCI amb asfíxia perinatal.
