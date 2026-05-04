Narcotràfic
L'alerta dels nitazens: la droga cent vegades més potent que l'heroïna i el fentanil arriba a l'oci nocturn
Els Mossos i la fiscalia adverteixen que poden sorgir problemes d’addicció si es prenen pastilles amb aquest opioide sintètic: "Si algú es passa de dosi es pot morir"
Els agents també detecten un augment de la catinona
Germán González
Són cent vegades més potents que l’heroïna i el fentanil, tal com recorda el Pla Nacional sobre Drogues, i la seva presència comença a ser cada vegada més habitual en festes i locals d’oci nocturn a Espanya. Es tracta dels nitazens, uns superopioides sintètics que actuen sobre el sistema nerviós central i que poden provocar una depressió respiratòria greu.
A més, com que es tracta de drogues sintètiques, els nitazens poden aparèixer adulterats amb altres substàncies més lesives, cosa que augmenta la probabilitat d’efectes adversos greus sense que l’usuari en tingui constància. De fet, la primera mort a Espanya vinculada als nitazens es va conèixer ara fa unes setmanes, quan va transcendir que un jove navarrès havia mort el 2024 després d’una sobredosi relacionada amb el consum d’aquestes substàncies.
Fonts de la Fiscalia Especial Antidroga espanyola apunten que els nitazens constitueixen "un perill cert i enorme per a Europa". Tot i que des de la lluita contra el tràfic d’estupefaents es reconeix que no s’ha detectat tràfic de nitazens, sí que se n’ha localitzat el consum en ambients d’oci nocturn. "Són opioides sintètics de gran potència i, per tant, molt perillosos", remarca la fiscalia.
Segons el subinspector Isaac Cuevas, cap de l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona dels Mossos d’Esquadra, s’estan trobant nitazens entre els estupefaents de disseny que es requisen. Aquesta substància, afegeix el subinspector, produeix efectes similars als de l’heroïna, però es presenta en diversos formats, com ara les pastilles.
"Els joves es poden enganxar a l’heroïna sense saber-ho quan prenen aquestes pastilles en festes o zones d’oci nocturn", explica el comandament policial. "El consum ens preocupa, ja que realment crea problemes de salut: si algú es passa una mica de dosi barrejant aquesta substància amb d’altres, es pot morir", indica.
Detectat a Valladolid
Cuevas també destaca que no es necessita "una quantitat elevada" d’aquestes pastilles per provocar una reacció mortal. Els Mossos assenyalen que s’està en contacte amb els laboratoris de toxicologia que analitzen les drogues de disseny requisades en operacions per aclarir-ne la composició i el risc potencial per a la salut. "Volem que ens alertin immediatament si detecten que hi ha nitazens", apunta el subinspector.
El sistema espanyol d’alerta precoç (SEAP) del Pla Nacional sobre Drogues va detectar per primera vegada nitazè a Espanya en dues mostres —un tripi (LSD) amb els logos The World i Temperance-The Moon i pols groga— recollides el maig del 2025 a Valladolid. En l’informe, aquest organisme remarcava que "petites quantitats poden provocar ràpidament intoxicacions potencialment mortals, per parada cardiorespiratòria, quan es prenen per via oral o sublingual". Afegia que els tripis són "formats psicodèlics" i que sovint són consumits per persones sense experiència prèvia amb opioides. La ingestió d’un de sol "pot provocar una intoxicació molt greu".
Augmenta el tràfic de catinones
Més enllà dels nitazens, la fiscalia també alerta sobre l’increment de catinones sintètiques intervingudes pels cossos de seguretat. Es tracta d’unes drogues estimulants, similars a les amfetamines i derivades del cat, una planta africana. Els Mossos van començar a detectar-ne a Catalunya fa cinc anys, després de la pandèmia, perquè és un tipus d’estupefaent molt barat de produir i el preu es dispara en el mercat il·lícit, tot i que no arriba a ser tan alt com el d’altres drogues sintètiques.
La policia de la Generalitat també ha constatat un augment de les catinones de composició pura. Fins no fa gaire, l’habitual era que es barregessin amb altres substàncies, com l’èxtasi i la cocaïna. "L’afectació, depenent del component químic, pot provocar que una pastilla tingui uns efectes més greus del que es pensa", remarca el subinspector Cuevas.
El subinspector afirma que sovint se’n banalitza el consum, que s’ha expandit per Europa perquè està relacionat amb la nit i les zones d’oci. Un gran nombre de consumidors són joves que prenen aquest estupefaent quan surten de festa. "El seu consum no és tan agressiu com el d’altres substàncies", indica el policia, ja que no s’injecten ni s’esnifen.
Per al subinspector, el consumidor "està molt més obert a la droga sintètica, té la sensació que prendre’s una pastilla de festa és una decisió personal i no és nociu". Remarca que no s’és conscient que la demanda d’aquestes drogues condueix a traficar-hi.
Aquestes substàncies sintètiques solen procedir de laboratoris dels Països Baixos: les màfies locals van començar amb la producció de marihuana i després es van passar a aquestes drogues, que no requereixen tanta infraestructura ni tants esforços en la distribució. Aquesta droga es reparteix per Europa amagada en paquets —es tracta de pastilles petites— i camuflada amb altres productes, com sals de bany i fertilitzants.
Sexe químic i festivals
En els últims anys, els Mossos d’Esquadra han detectat un augment de les catinones sintètiques en les anomenades festes de sexe químic o chemsex a causa de l’efecte estimulant que tenen —semblant al de les amfetamines—, desinhibidor i capaç d’allargar l’activitat sexual. En aquest sentit, la policia catalana assenyala que una altra via d’entrada d’aquestes substàncies és el turisme vinculat al chemsex, amb persones que participen en aquest tipus de trobades i que viatgen amb aquestes substàncies amagades a l’equipatge. El comandament policial considera que sovint aquestes persones no són conscients d’estar traficant, ja que són quantitats petites que es distribueixen o es venen a altres participants durant la reunió.
De vegades, l’alerta s’activa perquè el servei de neteja troba restes d’aquestes pastilles en pisos turístics de Barcelona on s’ha celebrat una trobada d’aquesta mena. Els Mossos, després de comprovar que aquestes petites quantitats són drogues de disseny, comencen una investigació. Els agents controlen persones relacionades amb aquests ambients que viatgen als Països Baixos o reben paquets d’aquest país. La policia recorda que a Catalunya amb prou feines hi ha laboratoris per produir aquesta droga, ja que s’han desarticulat els intents per establir-ne un d’important.
