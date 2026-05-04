The World’s 100 Best Clubs
LLISTA | Aquestes són les discoteques de Catalunya que aspiren a estar entre les millors del món el 2026
Quan falten uns mesos per conèixer les guanyadores d'enguany, la International Nightlife Association ja ha obert les votacions
Catalunya s’ha consolidat com un dels territoris amb més presència en els rànquings internacionals de discoteques, amb diversos locals repartits arreu del país que han aconseguit situar-se entre els millors del món. El 2025, quatre clubs de Barcelona van ser inclosos entre els 100 millors del món, dos dels quals van entrar fins i tot al top 10: Shoko Barcelona (7) i Opium Barcelona (9). També hi van aparèixer Sutton (12) i la Sala Apolo (34).
Més enllà de Barcelona, diverses sales catalanes també van despuntar en la classificació. Lloret de Mar hi va tenir una presència destacada, amb tres locals: Disco Tropics, en el lloc 23; St. Trop, en el 74, i Disco Privé, en el 98. També hi van figurar Biloba, de Lleida (82); Tropical Salou, de Salou (85); Cocoa Mataró, de Mataró (90), i La Píkkara, de Barberà del Vallès (96).
Quan falten uns mesos per conèixer les discoteques guanyadores de The World’s 100 Best Clubs per al 2026, la International Nightlife Association ja ha obert les votacions al públic aquest 15 d’abril i les tancarà el 31 de juliol. En aquesta nova edició, 17 discoteques de la província de Barcelona han estat nominades, 13 de les quals es troben a la capital catalana, dues més que l’any anterior.
Per escollir les guanyadores, l’organització combina el vot del públic amb l’avaluació d’un jurat professional internacional. Segons l’entitat, els experts valoraran aspectes com la programació artística, la innovació, la seguretat, la qualitat del servei, la projecció digital i el compromís amb la sostenibilitat abans de decidir quins establiments entren finalment en el top 100 mundial.
Barcelona
- Bling Bling
- Boris
- Carpe Diem
- Gatsby
- Input
- Ku
- Les Enfants Brillants
- Luz de Gas
- Opium
- Razzmatazz
- Apolo
- Shoko
- Sutton
- Titus (Badaloona)
- La Pikkara (Barberà del Vallès)
- Phoenix (Calella)
- El Cel (Vic)
Girona
- Disco Privé (Lloret)
- Revolution Disco (Lloret)
- St. Trop (Lloret)
- Disco Tropics (Lloret)
- Passarel·la (Empuriabrava)
- BeOut (Platja d’Aro)
- Papillon (Platja d’Aro)
Lleida
- Biloba
Tarragona
- Tropical (Salou)
