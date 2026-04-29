Traslladen Rosa Peral a una altra presó per planejar una agressió a una funcionària
Aquest és el cinquè trasllat de Peral des del seu ingrés a la presó l’any 2017
La lletrada ha anunciat la interposició d’un recurs de queixa davant el Jutjat de Vigilància Penitenciària
Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó pel crim de la Guàrdia Urbana, ha estat traslladada de presó per cinquena vegada. Ho ha avançat el 'Diari de Tarragona' i ho ha confirmat a l'ACN la seva advocada. Ha explicat que dimarts, a les vuit del matí, van rebre la notícia que havia de recollir les seves pertinences i que "en poc més de dues hores es va fer efectiu el trasllat".
Peral ha abandonat així la presó de Mas d'Enric, on ha passat els darrers cinc anys, per ingressar a Brians 1. La lletrada ha apuntat que el trasllat els ha agafat per sorpresa i que no han rebut cap resolució oficial. També ha negat que la condemnada tingués cap pla per agredir una funcionària de Mas d'Enric i ha dit que no hi ha cap expedient disciplinari obert.
Per aquest motiu, la lletrada ha anunciat la interposició d’un recurs de queixa davant el Jutjat de Vigilància Penitenciària. Aquest és el cinquè trasllat de Peral des del seu ingrés a la presó l’any 2017.
