Traslladen Rosa Peral a una altra presó per planejar una agressió a una funcionària

Aquest és el cinquè trasllat de Peral des del seu ingrés a la presó l’any 2017

La lletrada ha anunciat la interposició d’un recurs de queixa davant el Jutjat de Vigilància Penitenciària

Rosa Peral

Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó pel crim de la Guàrdia Urbana, ha estat traslladada de presó per cinquena vegada. Ho ha avançat el 'Diari de Tarragona' i ho ha confirmat a l'ACN la seva advocada. Ha explicat que dimarts, a les vuit del matí, van rebre la notícia que havia de recollir les seves pertinences i que "en poc més de dues hores es va fer efectiu el trasllat".

Peral ha abandonat així la presó de Mas d'Enric, on ha passat els darrers cinc anys, per ingressar a Brians 1. La lletrada ha apuntat que el trasllat els ha agafat per sorpresa i que no han rebut cap resolució oficial. També ha negat que la condemnada tingués cap pla per agredir una funcionària de Mas d'Enric i ha dit que no hi ha cap expedient disciplinari obert.

Per aquest motiu, la lletrada ha anunciat la interposició d’un recurs de queixa davant el Jutjat de Vigilància Penitenciària. Aquest és el cinquè trasllat de Peral des del seu ingrés a la presó l’any 2017.

  1. Quatre anys i mig i 75.000 quilòmetres de ruta en solitari pel món i en bicicleta: el somni de Toni Rodríguez, més conegut com a Toni Pedales
  2. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
  3. El cas del professor de Figueres Xavier Camps: 17 anys desaparegut i amb la sospita d'un possible crim passional
  4. Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
  5. Un home de 28 anys se suïcida a la presó de Puig de les Basses
  6. Sis obres de l'Alt Empordà opten als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2026
  7. El quadre inèdit que Salvador Dalí va regalar a l'amic Meli a canvi del seu retrat de casament
  8. Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026

El Festival Perelada celebra 40 anys amb un cartell de luxe amb Ermonela Jaho, Jordi Savall, Sílvia Pérez Cruz i Montserrat Torrent

El Festival Perelada celebra 40 anys amb un cartell de luxe amb Ermonela Jaho, Jordi Savall, Sílvia Pérez Cruz i Montserrat Torrent

La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat

La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat

Els 50 euros de Rufián i el seu passeig fins a l’escó de Nogueras eleven al màxim la tensió entre ERC i Junts

Els 50 euros de Rufián i el seu passeig fins a l’escó de Nogueras eleven al màxim la tensió entre ERC i Junts

Així és la vida d'Amber Heard a Espanya: una nova etapa lluny de Johnny Depp, amb parada inclosa a l'Empordà

Així és la vida d'Amber Heard a Espanya: una nova etapa lluny de Johnny Depp, amb parada inclosa a l'Empordà

Foresta fa el ple en el seu concert de presentació del primer àlbum 'Esclat de maig', a Figueres

Foresta fa el ple en el seu concert de presentació del primer àlbum 'Esclat de maig', a Figueres

Identfiquen a comarques gironines la presumpta autora d’una estafa de 40.000 euros a un home de Toledo

Identfiquen a comarques gironines la presumpta autora d’una estafa de 40.000 euros a un home de Toledo

Andrea, 22 anys, camionera: "El transport és un bon sector, amb sortides laborals i un sou que ajuda a independitzar-se"

Andrea, 22 anys, camionera: "El transport és un bon sector, amb sortides laborals i un sou que ajuda a independitzar-se"
