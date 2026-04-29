Successos
Identfiquen a comarques gironines la presumpta autora d’una estafa de 40.000 euros a un home de Toledo
La Guàrdia Civil identifica la presumpta autora, una francesa amb domicili a les comarques de Girona, que no han pogut localitzar
La Guàrdia Civil ha resolt una estafa de 40.000 euros amb falses promeses d'inversió a un home de Toledo. La víctima va denunciar el cas a través de la seu electrònica de la policia i, finalment, l'equip de Cibercomandància va poder identificar la presumpta autora, una dona de nacionalitat francesa i amb domicili a comarques gironines, que no han pogut localitzar. El denunciant va explicar que, a través de diverses xarxes socials, va detectar anuncis de suposades inversions amb alta rendibilitat. Després d'accedir a un dels enllaços, se la va redirigir a un grup de Whatsapp, administrat per un suposat professor expert en l'àmbit.
Després d'analitzar el perfil de la víctima, li van començar a recomanar inversions que, presumptament, s'adequaven als seus interessos i van posar a la seva disposició un fals assistent encarregat de resoldre els seus dubtes. A través d'un seguit de converses, els autors van aconseguir generar un clima de confiança que va culminar amb la invitació a formar part d'un grup "selecte" d'inversors.
La gestió de les suposades inversions es feia a través d'una aplicació instal·lada als dispositius mòbils de la víctima, reforçant-ne la credibilitat. Un cop van aconseguir tota la seva confiança, va realitzar un total de nou transferències bancàries per un import proper als 40.000 euros, sota la promesa d'aconseguir, en poc temps, uns beneficis aproximats del 15%.
Els agents van analitzar les comunicacions i van rastrejar els diners transferits. Les actuacions van permetre identificar, com a presumpta autora, una dona de nacionalitat francesa i amb domicili a la província de Girona. La dona, però, es troba en parador desconegut.
A més, s'han sol·licitat diverses ordres europees d'investigació dirigides a Romania, Luxemburg, Itàlia i Dinamarca, així com una comissió rogatòria a Irlanda, per continuar rastrejant les quantitats estafades i aconseguir aclarir totalment els fets.
