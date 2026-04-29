Ajuts de fins a 4.000 euros al Madrid d'Ayuso per a famílies que contractin empleades de la llar

Es requereix que la persona sol·licitant resideixi al mateix domicili i que la persona contractada estigui donada d'alta a la Seguretat Social

Una dona planxant.

Una dona planxant. / Ricardo Rubio - Europa Press

Diego Vega

La Comunitat de Madrid permet sol·licitar una ajuda de fins a 4.000 euros destinada a les llars que hagin contractat durant l'any passat personal domèstic per facilitar la conciliació familiar i laboral. La subvenció cobreix els costos laborals derivats de la contractació d’una persona empleada de la llar durant el període subvencionable, que va de l’1 de gener al 31 de desembre del 2025.

La mesura s’adreça a la persona titular de la llar familiar que contracti una empleada de la llar per tenir cura de fills menors de 12 anys, menors de 18 anys amb discapacitat, familiars fins a segon grau amb una discapacitat igual o superior al 50% o persones en situació de dependència.

Entre els requisits, la persona sol·licitant ha de residir i estar empadronada al mateix domicili que el fill o familiar per al qual es contracta el servei, dins de qualsevol municipi de la Comunitat de Madrid. En el cas de la cura de menors, els progenitors han de desenvolupar una activitat retribuïda per compte propi o aliè a jornada completa durant el període subvencionable.

La convocatòria també fixa un límit econòmic: la renda per càpita de la unitat familiar no pot ser igual o superior als 30.000 euros. A més, la persona titular de la llar ha d’haver donat d’alta a la Seguretat Social la persona contractada com a empleada de la llar.

