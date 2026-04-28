Carregadors elèctrics
Les comunitats de veïns no poden prohibir un punt de recàrrega a la plaça de garatge, segons el Suprem
La clau és que el veí ho comuniqui prèviament i no causi perjudicis a tercers
El Tribunal Suprem ha aclarit una de les qüestions que més conflictes ha generat els darrers anys en moltes comunitats de propietaris: la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en garatges comunitaris. L’alt tribunal ha resolt que un veí pot col·locar un carregador a la seva plaça individual sense necessitat d’obtenir l’autorització de la comunitat, sempre que ho comuniqui prèviament.
Només cal comunicar-ho abans de fer la instal·lació
La decisió del Suprem confirma la interpretació de l’article 17.5 de la Llei de Propietat Horitzontal, que ja preveia que aquest tipus d’instal·lacions no han de passar per votació ni dependre del vistiplau de la junta de propietaris. El requisit essencial és que el titular de la plaça informi abans l’administrador de la finca o la comunitat de la seva intenció de fer l’obra.
El pronunciament també deixa clar que el fet que el cablejat passi per elements comuns del garatge no és, per si sol, un motiu suficient per bloquejar la instal·lació. La comunitat només podria oposar-s’hi si l’actuació provoqués una afectació innecessària, desproporcionada o un perjudici real a altres propietaris.
Una polèmica habitual als garatges comunitaris
La qüestió ha estat analitzada al programa de COPE Poniendo las Calles, amb Carlos Moreno, El Pulpo, i l’expert en motor Alfonso García, Motorman. Aquest últim ha insistit que el propietari no ha de demanar permís, sinó limitar-se a fer una comunicació prèvia a la comunitat.
La resolució arriba després d’un conflicte iniciat a finals del 2017, quan un propietari d’un vehicle elèctric va comunicar a l’administrador de la finca que volia instal·lar un punt de recàrrega a la seva plaça. La comunitat s’hi va oposar i el cas va acabar als tribunals fins que el Suprem ha donat la raó al propietari.
Més seguretat per als usuaris de cotxes elèctrics
Amb aquesta sentència, l’alt tribunal fixa doctrina i dona més seguretat jurídica als conductors de vehicles elèctrics que viuen en edificis amb garatge comunitari. La decisió evita que les comunitats puguin frenar instal·lacions privades quan el propietari compleix amb la comunicació prèvia i assumeix les despeses corresponents.
La sentència també arriba en un moment de creixement de la mobilitat elèctrica, en què cada vegada més usuaris necessiten adaptar les seves places d’aparcament per poder carregar el vehicle a casa. Segons el criteri del Suprem, aquesta adaptació no pot quedar bloquejada per l’oposició genèrica de la comunitat, sempre que la instal·lació es faci correctament i sense perjudicar tercers.
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments
- Pat Ubach: 'Portava anys dient a les meves filles que han d'aconseguir els seus somnis i jo no ho estava intentant, fins ara
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La filla de Carles Bros manté viva la galeria de Llançà entre la memòria i el llegat
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines