Pensions
L'avís d'un advocat laboralista: "Hi ha un document que pot ser clau per guanyar la teva incapacitat permanent"
La majoria de denegacions tenen lloc per un procés administratiu, no per l’estat de salut del sol·licitant
Javier Fidalgo
El 2026, més d’un milió de persones perceben una pensió per incapacitat permanent a Espanya. Aquesta prestació econòmica correspon al treballador que ha vist disminuïda la seva capacitat laboral a causa de les limitacions anatòmiques o funcionals que hagi patit.
Segons l’article 193 de la Llei General de la Seguretat Social, és la situació de la persona treballadora que, "després d’haver estat sotmesa al tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives".
Aquesta situació ha de disminuir o anul·lar la seva capacitat laboral, ja que "no impedirà aquesta qualificació la possibilitat de recuperació de la capacitat laboral de la persona incapacitada, si aquesta possibilitat s’estima mèdicament com a incerta o a llarg termini".
En aquest context, l’advocat laboralista Víctor Arpa (@abogadovictorarpa) ha compartit un vídeo a les xarxes socials en què explica l’error que comet la majoria d’expedients rebutjats.
El motiu de la majoria de denegacions
Segons el lletrat, la majoria de denegacions tenen lloc per un procés administratiu, no per l’estat de salut del sol·licitant. En aquest sentit, el divulgador posa el focus en un document "que pot ser clau per guanyar la teva incapacitat permanent".
Parlem del professiograma, un arxiu que "molt poca gent coneix". Arpa descriu aquest document com "un informe on es detalla què fas exactament al teu lloc de treball".
En aquest document s’hi inclouen les funcions, els horaris, les eines, les condicions físiques, els riscos i les aptituds que requereix la posició del treballador. Així, aquest informe dictamina "si pots continuar fent la teva professió habitual".
L’advocat laboralista defineix el professiograma com "una radiografia de la feina". Sense aquest informe al teu expedient, Arpa adverteix que "és més difícil demostrar que la teva limitació t’impedeix treballar".
