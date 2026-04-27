Festius
Quin dia serà festiu a Figueres a canvi del 3 de maig, que cau en diumenge?
El calendari laboral de la ciutat manté Sant Pere, el 29 de juny, com a segon festiu local de l’any
El calendari laboral de Figueres del 2026 tindrà una particularitat destacada: el tradicional festiu del 3 de maig, dia de la Santa Creu i festa grossa de la ciutat, no se celebrarà com a dia laborable festiu perquè enguany cau en diumenge. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha fixat com a festiu local substitutori el dilluns 25 de maig, coincidint amb el Dilluns de Pasqua Granada. D’aquesta manera, la capital de l’Alt Empordà manté el caràcter festiu vinculat a la Santa Creu, però adapta la jornada al calendari laboral del 2026.
L’altre festiu local de Figueres serà el dilluns 29 de juny, coincidint amb Sant Pere. Així, la ciutat disposarà de dos dies festius propis, que se sumen als festius aprovats per al conjunt de Catalunya durant l’any 2026.
Els festius locals de Figueres el 2026
El calendari laboral del 2026 a Figueres inclou els festius generals de Catalunya, a més dels dos festius abans esmentats. Així doncs, aquest el calendari de festius de la ciutat d'enguany:
- 1 de gener, dijous
- 6 de gener, dimarts
- 3 d’abril, divendres
- 6 d’abril, dilluns
- 1 de maig, divendres
- 25 de maig, dilluns: festiu en substitució del 3 de maig, dia de la Santa Creu
- 24 de juny, dimecres
- 29 de juny, dilluns: Sant Pere
- 15 d’agost, dissabte
- 11 de setembre, divendres
- 12 d’octubre, dilluns
- 8 de desembre, dimarts
- 25 de desembre, divendres
- 26 de desembre, dissabte
Cal recordar que aquests dies Figueres està gaudint de les Fires i Festes de la Santa Creu. Aquest és el programa d'actes.
