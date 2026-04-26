Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda al terç nord de Catalunya

Els xàfecs poden deixar més de 20 litres en mitja hora a una dotzena de comarques

Avís de rierades a la riera de Sant Simó de Mataró

Avís de rierades a la riera de Sant Simó de Mataró / Jordi Pujolar

ACN

Barcelona

Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda al terç nord de Catalunya. Els xàfecs poden deixar més de 20 litres en mitja hora a una dotzena de comarques de l'Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central i Girona. Concretament, l'avís afecta les comarques de l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Berguedà, Osona, Lluçanès, Ripollès, Garrotxa i Selva.

A partir del migdia i fins al vespre, la pluja pot descarregar amb intensitat i anar acompanyada localment de calamarsa o pedra. Protecció Civil demana precaució en la conducció o si es tenen previstes activitats a l'exterior.

  1. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
  2. Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
  3. Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
  4. La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments
  5. Tretze municipis de l'Alt Empordà reconeguts per la transparència
  6. Llers crea una escultura vegetal de papallona amb 600 plantes aromàtiques per regenerar el territori
  7. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
  8. Un formatge de l'Empordà fa podi al Concurs de Millors Formatges Artesans de Catalunya 2026

Inmaculada Andrés, mare de Leticia Rosino: “La meva filla és al cementiri i el seu assassí sortirà de la presó”

Inmaculada Andrés, mare de Leticia Rosino: “La meva filla és al cementiri i el seu assassí sortirà de la presó”

La justícia frena les primeres ofensives contra les taxes d’escombraries dels ajuntaments catalans

La justícia frena les primeres ofensives contra les taxes d’escombraries dels ajuntaments catalans

Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines

Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines

El sector dels generadors viu un moment d'expansió després de l'apagada: "La gent coneix més què són i què fan"

El sector dels generadors viu un moment d'expansió després de l'apagada: "La gent coneix més què són i què fan"

Jordi Masquef: l'alcalde de Figueres fa de DJ a les barraques

La inauguració d''Objectiu Meli' a Figueres converteix l'exposició en un homenatge popular al fotògraf

La inauguració d''Objectiu Meli' a Figueres converteix l'exposició en un homenatge popular al fotògraf

Trump, evacuat del sopar de corresponsals a Washington després d'un tiroteig

Trump, evacuat del sopar de corresponsals a Washington després d'un tiroteig
