ALDI impulsa el consum dels frescos a Espanya amb preus un 15% més baixos que la mitjana del sector
Segons l’Observatori de Productes Frescos d’ALDI 2026, les llars catalanes destinen de mitjana 2.419 euros a l’any a la compra de frescos. Els frescos a ALDI permeten un estalvi de fins a 563 euros a l’any per llar, gràcies als seus preus i promocions.
La compra de productes frescos guanya cada vegada més pes en el dia a dia de les llars catalanes. La seva presència a la cistella augmenta i la manera de consumir-los evoluciona cap a decisions més conscients: els consumidors busquen optimitzar el seu pressupost i prioritzen el preu i la qualitat en les seves decisions de compra, segons recull l’Observatori de Productes Frescos d’ALDI 2026. A més, aquests productes es consoliden com una peça clau en l’alimentació diària, associats a una dieta equilibrada i saludable.
En aquest context, comptar amb una oferta àmplia, accessible i competitiva en preu es torna imprescindible. ALDI respon a aquesta demanda amb un assortiment de prop de 500 productes frescos, que facilita realitzar una compra completa en un sol establiment i que presenten un preu mitjà fins a un 15% més baix que la mitjana del sector. Aquest enfocament es reflecteix també a la cistella dels seus clients: 86 de cada 100 tiquets inclouen almenys un producte fresc, cosa que mostra el pes creixent d’aquesta categoria.
Segons l’Observatori de Productes Frescos d’ALDI 2026, les llars catalanes destinen de mitjana 2.419 euros a l’any a aquest tipus de productes. A més, més de la meitat d’espanyols (53%) ha modificat els seus hàbits de compra en els últims anys, fent compres més freqüents i planificades. En aquest escenari, la relació qualitat-preu es consolida com el principal criteri de compra per al 56,2% dels consumidors catalans, una tendència a què ALDI dona resposta amb preus en frescos fins a un 15% més baixos que la mitjana del sector.
Els productes frescos continuen guanyant pes a la cistella de la compra i creixen per sobre de la resta de categories, amb un increment de l’1,4% en volum el 2025, segons dades de Worldpanel by Numerator. Aquesta evolució confirma una tendència cap a una alimentació més conscient, en què els consumidors prioritzen productes frescos i de qualitat.
ALDI, frescor i estalvi al centre de la compra
ALDI dona resposta a aquestes necessitats amb un assortiment de frescos ampli i adaptat al consumidor actual, en el qual les fruites i verdures tenen un paper fonamental. Es tracta de productes bàsics en l’alimentació diària i cada vegada més presents al cistell de consum. A la companyia, aquesta categoria destaca per la seva varietat, frescor i rotació, facilitant l’accés a productes de qualitat en tot moment.
Aquest enfocament també es reflecteix en l’evolució de la companyia en aquesta categoria. ALDI ha incrementat un 7,1% els seus nous clients en frescos, consolidant el seu creixement i reforçant el seu posicionament en aquest segment.
El preu continua sent un factor clau per al consumidor. Per això, ALDI impulsa mesures com les baixades de preu i promocions habituals que, segons l’Observatori, poden suposar un estalvi de fins a 563 euros a l’any per llar.
L’informe també evidencia com evoluciona la manera d’alimentar-se. El 87% dels consumidors consideren que els productes frescos són fonamentals per mantenir una dieta saludable. En paral·lel, creix l’interès per aliments rics en proteïna, com carn, peix o ous, especialment entre els consumidors més joves.
Origen, sostenibilitat i productes de temporada
L’origen dels aliments guanya importància en la decisió de compra. A Catalunya, prop d’1 de cada 3 consumidors (32,6%) valora especialment l’origen regional o nacional dels productes frescos. A més, 8 de cada 10 (80,3%) prioritza productes de temporada.
En línia amb aquestes preferències, ALDI treballa amb proveïdors nacionals i productes de temporada. Això permet garantir frescor, sabor i continuïtat a l’assortiment, especialment en categories com fruites i verdures.
A més, la companyia compta amb un ampli assortiment en el qual 8 de cada 10 productes són d’origen nacional. ALDI treballa amb més de 400 proveïdors nacionals, amb els quals estableix relacions de confiança i de llarg termini per proveir els seus més de 500 supermercats a Espanya. En aquest context, més del 20% dels proveïdors d’ALDI són catalans, cosa que reforça el seu compromís amb el teixit local.
La sostenibilitat també és cada vegada més present a la cistella de la compra catalana. El 82,5% dels consumidors planifiquen les seves compres per evitar llençar menjar. A més a més, el 79,7% mostra preocupació pel malbaratament i el 53% intenta reduir l’ús de plàstics.
Per respondre a aquestes demandes, ALDI aplica mesures orientades a optimitzar els seus processos i reduir el desaprofitament. La companyia adapta la seva operativa a un consumidor cada vegada més conscient i exigent.
La tendència és clara: els frescos continuaran guanyant protagonisme a la cistella de la compra de les llars catalanes. Els consumidors busquen productes de qualitat i preus baixos. Per aquesta raó, ALDI continua desenvolupant la seva oferta per facilitar una compra completa, saludable i adaptada a les necessitats actuals.
