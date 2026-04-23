Assisència providencial

Uns Mossos de l'ARRO es retroben amb una nena que van salvar de morir ennuegada

Els pares van aturar el vehicle dels policies i aquests van practicar la maniobra de Heimlich a la nena de 2 anys

Un moment del vídeo que han penjat els Mossos.

Un moment del vídeo que han penjat els Mossos. / Mossos d'Esquadra

Eduard Font Badia

El Bruc

Uns Mossos d'Esquadra es van retrobar amb la nena que van salvar de morir ennuegada. Va ser fa pocs dies, i els agents van regalar a la petita un peluix d'un cotxe, com a record del dia que li van salvar la vida.

Una furgoneta de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, l'anomenada ARRO, patrullava pel Bruc. Era a primera hora, les 8 del matí, del dia 9 de desembre de l'any passat. En aturar-se al costat d'un cotxe, de l'interior van sortir un home i una dona espantats i amb una nena en braços. Mentre explicaven als agents què passava, ja estaven entregant la nena als Mossos que, sense dubtar-ho, van practicar-li la maniobra d'Heimlich. Això va permetre que desaparegués l'obstrucció respiratòria i que la petita, de dos anys, es recuperés. Tot i això, ja s'havia activat el SEM que, en poca estona, va acabar de fer l'atenció mèdica.

Ara, fa pocs dies, els pares i la nena s'han retrobat amb aquells dos agents, i han compartit una estona alegre. La nena segurament ni se'n recorda, però tots els adults no ho oblidaran.

El cos de Mossos ha publicat la història a les seves xarxes socials i també reconeixeran l'acte en el proper Dia de les Esquadres que es farà a Món Sant Benet.

Missa i xocolata per a tothom: així ha estat el Sant Jordi d'Illa al Palau de la Generalitat

Missa i xocolata per a tothom: així ha estat el Sant Jordi d'Illa al Palau de la Generalitat

Sant Jordi a Figueres: la Rambla es converteix en el punt de trobada de lectors, roses i llibres a l'Empordà

Sant Jordi a Figueres: la Rambla es converteix en el punt de trobada de lectors, roses i llibres a l'Empordà

Illa presumeix d'una Catalunya "bona econòmicament i moralment" al capdavant de la regularització d'immigrants

Illa presumeix d'una Catalunya "bona econòmicament i moralment" al capdavant de la regularització d'immigrants

Lamine Yamal no tornarà a jugar amb el Barça aquesta temporada, però salva el Mundial

Lamine Yamal no tornarà a jugar amb el Barça aquesta temporada, però salva el Mundial

Brau suma al seu fons un altre clàssic de Victor Hugo, 'Els homes de la mar'

Brau suma al seu fons un altre clàssic de Victor Hugo, 'Els homes de la mar'

VÍDEO | La Rambla de Figueres acull, un any més, la gran festa de Sant Jordi

Les imatges de la diada de Sant Jordi 2026 a Figueres

Les imatges de la diada de Sant Jordi 2026 a Figueres
