Assisència providencial
Uns Mossos de l'ARRO es retroben amb una nena que van salvar de morir ennuegada
Els pares van aturar el vehicle dels policies i aquests van practicar la maniobra de Heimlich a la nena de 2 anys
Eduard Font Badia
Uns Mossos d'Esquadra es van retrobar amb la nena que van salvar de morir ennuegada. Va ser fa pocs dies, i els agents van regalar a la petita un peluix d'un cotxe, com a record del dia que li van salvar la vida.
Una furgoneta de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, l'anomenada ARRO, patrullava pel Bruc. Era a primera hora, les 8 del matí, del dia 9 de desembre de l'any passat. En aturar-se al costat d'un cotxe, de l'interior van sortir un home i una dona espantats i amb una nena en braços. Mentre explicaven als agents què passava, ja estaven entregant la nena als Mossos que, sense dubtar-ho, van practicar-li la maniobra d'Heimlich. Això va permetre que desaparegués l'obstrucció respiratòria i que la petita, de dos anys, es recuperés. Tot i això, ja s'havia activat el SEM que, en poca estona, va acabar de fer l'atenció mèdica.
Ara, fa pocs dies, els pares i la nena s'han retrobat amb aquells dos agents, i han compartit una estona alegre. La nena segurament ni se'n recorda, però tots els adults no ho oblidaran.
El cos de Mossos ha publicat la història a les seves xarxes socials i també reconeixeran l'acte en el proper Dia de les Esquadres que es farà a Món Sant Benet.
