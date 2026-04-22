Investigació en marxa
Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
Els forenses hauran d’analitzar les imatges trobades al telèfon mòbil de la mare, segons fonts de la investigació
El nadó maltractat surt de la Vall d'Hebron amb una família d'acollida després de gairebé un mes ingressat
Marta Català
Els Mossos d'Esquadra han entregat al jutjat unes diligències complementàries sobre el cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares a Barcelona i que va estar diverses setmanes ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. En aquestes diligències, la policia ha aportat unes fotografies d'uns excrements "voluminosos" del menor, unes imatges trobades al mòbil de la mare.
Els agents, en les seves conclusions, demanen determinar si aquestes fotos podrien ser una possible causa de les lesions produïdes a l'anus del nadó, segons han informat fonts de la investigació a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. La defensa considera que aquestes diligències descartarien el delicte d'agressió sexual. Al·leguen que un nadó tan petit no fa deposicions de gran mida i que aquest fet podria haver-li provocat fissures anals. L'Audiència de Barcelona té pendent decidir si manté o no a la presó els progenitors del nen, que van ser empresonats el 16 de març, dos dies després que el petit ingressés a la Vall d'Hebron.
Fonts de la investigació han assenyalat que haurà de ser el forense qui determini si aquests excrements poden haver produït o no la ferida que té el menor a l'anus, que en un primer moment es va atribuir a una presumpta agressió sexual amb penetració. En aquest sentit, els Mossos relaten en el seu informe que fins ara no s'ha trobat en l'abocament del telèfon mòbil cap indici d'agressió sexual al nen, que quan va ingressar a la Vall d'Hebron tenia tan sols sis setmanes de vida, tot i que, precisa la policia, encara queden més anàlisis per fer en altres dispositius.
Segons fonts de la defensa, els Mossos no han trobat cap indici de comportament agressiu de la mare amb el seu fill i exposen, com a exemple, que la progenitora consultava a internet sobre l'estat del nadó. Sobre el pare del menor, els agents parlen d'un home "bèstia i poc àgil" i poc viu.
Converses amb amics
En aquestes diligències complementàries s'inclou l'abocament dels mòbils dels progenitors, converses amb amics i amb el seu entorn, i les declaracions de familiars i pròxims. D'aquesta investigació, fonts de la defensa posen de manifest "la possibilitat que la policia aprofundeixi en la falta de perícia d'aquest senyor en les lesions del nen, incloent-hi la seva pròpia declaració, en què reconeixia que no tenia gaire facilitat amb el petit". Unes manifestacions que han secundat familiars i pròxims.
Tal com va avançar fa unes setmanes El Periódico, en l'atestat policial s'exposa que el germà del pare va declarar als Mossos que "és un home meticulós, tot i que bèstia, i que quan deixa el mòbil a la taula, el llança". També es recull que una veïna va declarar als Mossos que la mare del petit li va mostrar la seva inquietud en dir-li que el seu marit no era gaire àgil a l'hora d'agafar el petit. De fet, una altra veïna va explicar a aquest diari que va veure un dia com el pare posava el nadó al cotxet i li va manifestar que estava "molt cansat perquè no parava de plorar".
Aquestes diligències formen part de l'informe que la Fiscalia de Barcelona va demanar als Mossos a petició del jutge. Un informe que inclou declaracions de l'entorn, abocaments de mòbils i moviments patrimonials, entre d'altres. De moment, falten analitzar alguns dispositius i prendre declaració als metges que van atendre el nadó durant el periple pels quatre hospitals on va estar abans que detinguessin els seus pares. En aquesta línia, la defensa de la mare ha manifestat que no s'oposarà que s'investigui al màxim ni que es qüestioni cap diligència de la investigació perquè, segons sosté, "com més s'investiga, més força perden els indicis contra la mare del menor". La defensa del menor ha demanat que declari un cosí metge de la dona amb qui, explica, estava en contacte permanent per telèfon i per WhatsApp, per saber què li podia estar passant.
