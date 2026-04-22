Més nutrients fluvials
Les pluges avancen la temporada de balenes a la costa catalana: "Si troben menjar poden estar molt temps"
Els rius van carregats de sediments i nutrients que a l’arribar al mar són aliment per a la fauna marina
Els albiraments han començat abans del previst, però fins ara no s’ha observat una quantitat gaire destacada de rorquals comuns
El final de la sequera i la tornada de les pluges van recuperar a principi d’any un procés natural clau per al mar i que té com una de les conseqüències, entre molts fenòmens, l’aparició de balenes a la costa mediterrània. Amb els embassaments plens i les precipitacions torrencials que es van succeir a finals d’hivern, els rius han tornat a desembocar al mar carregatS d’aigua dolça, sediments i nutrients.
Aquesta imatge del riu deixant una gran taca marró sobre el mar, que sovint pot interpretar-se com una cosa negativa, té un impacte ecològic imprescindible: l’aigua tèrbola arrossega materials vegetals i tota mena de nutrients i alimenta així la base de la cadena tròfica, que després sustenta el plàncton, els peixos i els animals de més mida, com els rorquals comuns (Balaenoptera physalus), que cada primavera es deixen veure davant de la costa del Garraf i fins i tot davant del port de Barcelona.
Les generoses pluges dels últims mesos expliquen per què aquest any la temporada s’ha avançat unes setmanes. "Alguns dels rorquals resideixen tot l’any al Mediterrani, però d’altres entren per l’estret de Gibraltar només per alimentar-se; si troben menjar, poden quedar-se a la zona molt temps", detalla Eduard Degollada, de l’associació científica EDMAKTUB.
"Moltes d’aquestes balenes, a més, són fidels a la zona i tornen cada any, cosa que reforça la idea que el litoral català, i especialment l’entorn del Garraf, forma part d’una ruta i d’un espai d’alimentació rellevant", afegeix.
Tot i que la temporada s’ha avançat, això no significa que la presència de balenes sigui massiva. "Aquest any no destaca per l’abundància d’individus observats, però és cert que comencem a veure balenes abans de l’habitual", explica. Fins ara, la seva entitat ha comptabilitzat 11 rorquals comuns a la costa del Garraf. "Alguns s’estaven alimentant i d’altres, simplement, viatjant", diu Degollada.
En un dels vídeos més captivadors que han aconseguit registrar durant aquesta temporada, es pot veure un d’aquests cetacis ingerint krill, un petit crustaci essencial per a la dieta de les balenes, a les aigües del Mediterrani.
Degollada remarca que també algunes aus van anticipar l’arribada de la primavera: "Vam veure gavines amb plomatge nupcial abans de temps i vam localitzar les primeres baldrigues cendroses més aviat del normal".
Aigua neta
L’especialista recorda que l’aigua dels rius, després de les pluges, no pot estar neta i transparent "com la gent se la imagina". "Els pescadors i els coneixedors del litoral saben bé que el mar necessita aquesta aportació d’aigua plena de restes vegetals i nutrients", remarca.
Durant els pitjors moments de l’última crisi hídrica que va viure Catalunya, algunes veus van qüestionar el fet que es "malbaratés" aigua deixant que arribés a la desembocadura sense aprofitar-la abans. Però exemples com la presència de fauna marina i el reforç dels malmesos deltes evidencien que aquest cicle ancestral no es pot bloquejar.
Però per què s’estan veient menys balenes aquestes setmanes d’abril, que solien ser la millor època per a les observacions? Des d’EDMAKTUB consideren que és difícil de determinar amb una única resposta. És cert que les pluges afavoreixen una producció d’aliment més gran, però, si les balenes que procedeixen de l’Atlàntic troben menjar al sud d’Espanya, poden quedar-se més temps a la zona i no pujar cap a la costa catalana fins més endavant.
"Aquest any també hi ha hagut tempestes que podrien haver generat corrents excepcionals", suggereix Degollada. No sempre és fàcil dirimir què ha passat exactament ni quin factor té més pes en la conducta dels rorquals. L’expert assegura que el que queda d’abril i maig encara pot ser un bon moment per veure’ls.
Temperatura del mar
"A més, a mesura que diferents zones del mar es van escalfant, les balenes solen anar desplaçant-se cap al nord, a la recerca d’aigües més fredes", apunta Degollada en conversa amb aquest diari. "Aquests dies, al Garraf, malgrat que els corrents predominants solen anar en direcció sud-oest, s’han vist troncs flotant a l’aigua, arrossegats probablement per les pluges i les crescudes", exposa. "Igual que arriben aquests troncs, també arriba matèria orgànica i aliment", comenta Degollada, amb referència a la possibilitat que es vegin més rorquals en els pròxims dies.
Tant davant del Garraf com davant de Barcelona hi ha canons submarins que afavoreixen la concentració de vida marina. Però que hi hagi més peix no garanteix aliment per als grans cetacis: "De fet, pot passar que una presència més gran de peixos es tradueixi en una reducció de les algues i del plàncton; és difícil de dir", conclou Degollada.
La temporada, de moment, tot i que es va avançar, no ha destacat per una presència massiva de cetacis. No obstant això, encara queden unes quantes setmanes de primavera òptimes per mirar d’observar balenes, una possibilitat que a Catalunya ofereixen diverses empreses i entitats.
