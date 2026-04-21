La companyia d’assegurances Occident obre una nova oficina a Figueres
El nou local busca ser un punt de referència proper i accessible per a particulars, autònoms i empreses de la capital de l’Alt Empordà, on els clients puguin ser assessorats amb proximitat i confiança
BC
Obrir una oficina és molt més que inaugurar un espai. És fer valdre un recorregut, donar forma a anys d’esforç i acompanyar, encara més, les persones. A Figueres, Occident reforça la seva aposta per la mediació amb l’obertura d’una nova oficina a l'Avinguda Montserrat Vayreda Trullol, número 26, que neix d’una història construïda amb constància, proximitat i vocació de servei.
L’agent titular de l’oficina, Luis Fernández, assegura que "l’obertura d’aquesta oficina a Figueres és el resultat de més d’una dècada de treball constant, d’esforç i de compromís", que ha estat marcada per la capacitat d’escoltar, adaptar-se i créixer al costat dels clients. És per això que l’eix sobre el qual s’articula aquesta nova oficina es basa en una nova manera d’entendre l’assegurança, posant les persones al centre. "Abans d’oferir qualsevol producte, el més important és entendre bé la situació de la persona o empresa, les seves necessitats i les seves preocupacions", assenyala l’agent.
Un tracte més personalitzat
En un context cada vegada més digitalitzat, on els processos s’automatitzen i les decisions s’acceleren, la figura del mediador adquireix un valor diferencial. No només assessora i ofereix solucions, sinó que acompanya, interpreta realitats i, sobretot, construeix relacions de confiança que perduren en el temps.
"El valor afegit és en el tracte personalitzat. No oferim solucions estàndard, sinó adaptades a cada cas", explica Fernández. Una manera de treballar que permet establir vincles sòlids i duradors, on el client sap que té algú que vetlla pels seus interessos en el dia a dia i, especialment, en els moments més complexos.
És en aquests moments, com en una situació inesperada, quan el valor del mediador es fa tangible. És qui aporta claredat quan hi ha incertesa, qui guia quan sorgeixen dubtes i qui es manté al costat del client fins que tot torna a la normalitat.
Acompanyament a les empreses
Aquest enfocament adquireix encara més rellevància en l’àmbit empresarial. Per a autònoms i pimes, l’assegurança no és només una protecció, sinó una eina estratègica. "Analitzem riscos, proposem cobertures adequades i ajudem a protegir la seva activitat, que en molts casos és la seva principal font d’ingressos", comenta l’agent titular.
En aquest recorregut, el suport d’Occident amb el Programa Emprenedors ha estat clau per fer el salt a aquesta nova etapa. "M’ha permès fer un pas endavant amb suport, estructura i eines que faciliten el creixement del negoci", assenyala una de les empreses. Un model que combina el suport d’una asseguradora com Occident amb l’autonomia i la proximitat del mediador.
Un referent a la ciutat
L’obertura d’aquesta oficina no només respon a un creixement professional. També té una clara vocació local. La intenció de la companyia és integrar-se en el teixit de Figueres i convertir-se en un aliat per a veïns i empreses de la població. "La idea és ser un punt de referència, no només en assegurances, sinó també en assessorament i acompanyament", afirma Fernández.
De cara al futur, l’objectiu de l’assessoria és consolidar aquest projecte sense perdre la seva essència. Créixer, però mantenint intactes els valors que l’han fet possible: proximitat, professionalitat i compromís. Perquè, com resumeix el mateix mediador, "aquest projecte no és fruit de la casualitat, sinó del treball diari durant anys".
Amb aquesta obertura a Figueres, Occident reforça una manera d’entendre l’acompanyament als clients: més propera i connectada amb les necessitats de les persones en cada etapa vital.
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- M'han robat a la zona de rentat de cotxes de l'Elefant Blau de Figueres a plena llum del sol
- Un càmping de l'Empordà, escollit com el millor d'Espanya als ACSI Awards 2026
- Maria Àngels Giralt, venedora de l'ONCE: 'La renovada pujada del Castell de Figueres durà sort
- Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà
- El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
- Tempestes aquest dilluns a l'Alt Empordà: el Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'