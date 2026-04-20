Son
Així és la migdiada perfecta per a la salut, segons un estudi espanyol avalat per Harvard
Un estudi calcula els minuts de son ideals per a la nostra salut
Un grup d’investigadors de Mèxic, Espanya i els Estats Units han publicat un estudi sobre la relació entre les migdiades i l’obesitat per validar si les característiques del son i els factors de l’estil de vida de la persona influeixen en la malaltia i la síndrome metabòlica.
Els resultats indiquen que les persones acostumades a fer migdiades llargues, de més de 30 minuts, solien tenir valors més alts d’IMC, glucosa en dejú, pressió arterial sistòlica... Tot i que les persones amb una migdiada curta (menys de mitja hora) sí que van tenir més bons resultats que aquells que no dormien. Per la qual cosa, de l’estudi se’n pot deduir que la migdiada ideal és de menys de 30 minuts.
Els investigadors conclouen que fumar, els retards en els horaris de son i alimentació nocturns i més ingesta d’energia abans de la migdiada tenen més relació amb l’obesitat que el temps de son.
"En analitzar les possibles diferències entre les tres categories de migdiada i els factors de l’estil de vida relacionats amb l’obesitat, les dades van mostrar que aquells que habitualment dormien migdiades llargues fumaven amb més freqüència i retardaven conductes com els àpats, l’activitat física i el son", descriuen els investigadors.
