Sense caiguda de vendes
Les roses seran un 2% més cares aquest Sant Jordi per la pujada del preu del combustible dels avions
Mercabarna-Flor calcula que es vendran 7 milions de flors a Catalunya, i la majoria seran d’origen colombià, com l’any passat
Toni Sust
Mercabarna-Flor espera un molt bon Sant Jordi, el millor de la història en afluència ciutadana, tenint en compte que se celebra entre setmana i que ja ha passat la Setmana Santa. Així ho han explicat aquest dimarts la tinenta d’alcaldia de Barcelona i presidenta de Mercabarna, Raquel Gil, i el president de l'Associació de Majoristes de Mercabarna-Flor, Miquel Batlle.
Totes les diades que se celebren entre dimarts i divendres són més favorables, ha subratllat Batlle, que ha explicat que el preu de les roses pujarà aquest any prop del 2% per dos motius: l’augment del preu del querosè, el combustible que fan servir els avions que traslladen les roses des de l’Equador i Colòmbia; i l’increment del salari mínim colombià en un 23,8% a partir d’aquest 2026.
En realitat, l’increment de preu per als majoristes és del 5%, però Batlle ha explicat que el sector assumeix part d’aquesta diferència, per la qual cosa, per al consumidor, la pujada queda en aquest 2%. Es calcula que el preu d’una rosa considerada de qualitat és de 5 euros com a mínim i, si se’n busca una d’autor, de 8 a 20 euros.
Sense roses a Catalunya
Batlle ha vaticinat que aquest augment no fa preveure una baixada de les vendes, ja que s’espera que la gent ho assumeixi. S’espera una venda de 7 milions de roses per Sant Jordi a tot Catalunya, de les quals 2,3 milions seran subministrades per Mercabarna-Flor.
El 80% de les roses de Sant Jordi seran d’origen colombià, un 15% de l’Equador i un 5%, holandeses. Gairebé no hi ha roses catalanes, ha afirmat Batlle, una cosa que ja no és notícia. Només consta un productor a Santa Susanna (Maresme), que produeix 20.000 roses, una xifra menor.
