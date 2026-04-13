Polèmica
Polèmica als concerts de Rosalía per les restriccions als periodistes: "És absurd que un espectador pugui enregistrar imatges i nosaltres no"
El Col·legi de Periodistes lamenta que es enegui l'entrada als professionals de la fotografia i l'audiovisual al Lux Tour de la cantant catalana
Andrea Izquierdo
La setmana de Rosalía a Barcelona ja ha començat. L'artista de Sant Esteve Sesrovires enceta la seva estada amb quatre concerts a Barcelona aquest dilluns, i ho fa envoltada de polèmica. Live Nation, la promotora dels concerts, ha restringit l'accés de fotoperiodistes i equips de televisió als espectacles. Això ha fet que el Col·legi de Periodistes de Catalunya emeti on comunicat on asseguren que "resulta absurd i discriminatori que qualsevol ciutadà present entre el públic pugui enregistrar imatges lliurement mentre es veta la premsa professional".
La promotora va avisar els fotoperiodistes aquest divendres a la nit, segons va denunciar el fotògraf Jordi Borràs. "No hi haurà premsa gràfica als shows de Rosalía a Barcelona", apuntava el missatge que recull en una piulada. L'alternativa atorgada, fotos proporcionades pel mateix equip per als mitjans. "Això és un despropòsit", criticava. "Ja hi va haver un greu precedent amb el concert 'X Palestina', quan membres de seguretat van impedir il·legalment fer fotos quan Rosalía va sortir a l'escenari", diu el professional.
Premsa no, espectadors sí
La situació, que ha provocat un gran rebombori entre els professionals del sector, ha dut el Col·legi de Periodistes a emetre un comunicat denunciant la situació. "Condiciona el dret de la ciutadania a rebre informació plural i independent", lamenten. Substituir les imatges preses per un promocional per les proporcionades per la productora, asseguren, "redueix la diversitat de punts de vista alhora que empobreix el relat informatiu", apunten.
En aquest sentit, el Col·legi recalca que "resulta absurd i discriminatori que qualsevol ciutadà present entre el públic pugui enregistrar imatges lliurement mentre es veta la premsa professional". En aquest sentit, detallen que els concerts, al Palau Sant Jordi, es fan en un recinte de titularitat pública, sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest context, avisen, "aquestes restriccions atempten contra el dret a la informació i el dret fonamental al treball" i insten el consistori a vetllar pel compliment d'aquests "principis bàsics en una societat democràtica".
Per tal d'evitar que aquestes pràctiques, que ja s'han vist en altres concerts recents d'artistes de talla internacional a Barcelona com Billie Eilish, Guns n’Roses, Kendrick Lamar, Blackpink, Lady Gaga, conviden els mitjans a "no acceptar ni publicar aquests continguts oficials cedits que pretenen substituir la informació lliure".
