A la Noguera
Perdonen un deute de 155.000 euros a un emprenedor hostaler que es va arruïnar per la pandèmia
L'home va acumular deutes per la paralització de l'activitat arran de la crisi de la covid-19
El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha perdonat un deute de 155.651 euros a un veí de la Noguera que haver de tancar el seu negoci d'hostaleria arran de la crisi de la pandèmia. L'emprenedor, junt amb un altre soci, van iniciar l'activitat empresarial el 2016 i just quan el negoci començava a generar beneficis, va arribar la covid-19. La falta d'ingressos per la paralització de l'activitat va fer que l'home no pogués complir amb les obligacions financeres. Fins i tot, va demanar préstecs per intentar salvar l'empresa, però al final va acabar arruïnat i amb el negoci tancat. A més d'exonerar-lo del deute, el magistrat també li ha aprovat un pla de pagament de 52 euros al mes durant cinc anys perquè l'home conservi el seu habitatge.
Els deutes de l'home han quedat exonerats en el marc de la Llei de la Segona Oportunitat. La seva advocada, Marta Bergadà, assenyala que l'home "va actuar sempre de bona fe" i va es va endeutar per mantenir una activitat empresarial "que finalment es va veure truncada per circumstàncies totalment alienes a la seva voluntat com la pandèmia".
Bergadà també afegeix que a més d'exonerar el deute, el jutge també ha permès a l'home conservar el seu habitatge habitual mitjançant un pla de pagament "assumible, fet que reforça la finalitat social de la norma".
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
- La història de Joan Vinyes, el capellà de l'Escala que va penjar els hàbits per amor en plena postguerra
- Rafa Domínguez, jubilat: 'D'una pensió de 740 euros me n'han tret 81 de cop
- Dones al mar del Cap de Creus: Elena Manera i Pat Bros expliquen la seva lluita al timó d'un ofici en perill d'extinció
- Guadalupe, restauradora de mobles antics: 'Les deixalles d'alguns són els meus tresors
- Mossegades, esgarrapades, coces, banyades, estrès... els veterinaris volen ser declarats una professió de risc