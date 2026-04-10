Investigació en marxa
"El pare li tapava la boca quan plorava i sacsejava el llit de manera brutal": el testimoni de la dona que va alertar del maltractament al nadó de Vall d'Hebron
Una dona que va compartir habitació amb els progenitors i el seu fill va explicar al personal sanitari del centre una situació definida com a "compatible amb violència infantil" i va reclamar: "Si us plau, ajudeu el nadó"
Marta Català
El pare del nadó presumptament maltractat, que va ingressar a l'Hospital Vall d’Hebron el passat 16 de març, "li tapava la boca" quan "plorava de manera insistent" i "sacsejava el llit on es trobava" de manera "brutal" quan va ser ingressat per les fractures que patia i per una lesió interna compatible amb una suposada agressió sexual amb penetració. Segons la documentació inclosa en el procés judicial a la qual ha tingut accés El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, una dona de parla anglesa, que compartia habitació al centre sanitari amb el seu fill, va explicar aquesta situació al personal sanitari. "Si us plau, ajudeu el nadó" ("'please, help the baby'"), va implorar. Els responsables de l'hospital van definir l'actuació del progenitor del nen, R. R., empresonat juntament amb la seva esposa, N. F., com una "situació compatible amb violència infantil". Els fets van passar durant els dos dies en què el nadó va estar hospitalitzat mentre es feien els exàmens que van derivar en l'activació del programa de violència infantil i en la detenció dels pares.
El jutge de violència sobre la infància i l'adolescència de Barcelona, encarregat d'investigar els presumptes maltractaments, va requerir a Vall d’Hebron el passat 19 de març, un dia després que els pares del petit fossin detinguts pels Mossos, un informe sobre els fets ocorreguts a l'hospital. Aquest document, incorporat a la interlocutòria de presó de tots dos progenitors, detalla que la dona que compartia habitació amb el nadó presumptament maltractat havia demanat el 18 de març parlar amb el personal sanitari "de manera discreta". Aquesta testimoni es mostrava "visiblement espantada", "tremolant" i "preocupada pel nen", i reclamava que, "si us plau", "ajudessin el petit".
Aquesta conversa es va produir moments abans que Vall d’Hebron activés el protocol de violència infantil i que els pares del nen fossin detinguts pels Mossos. Dies després, R. R. i N. F. van ser empresonats per ordre del jutge instructor. El fet que els pares compartissin habitació amb el nen després de l'alerta cautelar de Sant Pau forma part del protocol habitual fins que s'aclareixen els primers indicis.
Quan els metges van informar els progenitors de les lesions greus del seu fill, la mare es va mostrar "angoixada" i el pare "no va dir res, no va mostrar cap reacció"
Davant la inquietud de la testimoni i de "manera immediata", els responsables de l'hospital van oferir a la dona un lloc on parlar a soles. La dona va detallar en anglès les situacions que havia viscut com a testimoni. En concret, va explicar que durant les dues nits en què el petit, que aleshores tenia només un mes i mig, va romandre a l'habitació, va observar que el pare, R. R., mentre el nadó plorava insistentment, "li tapava la boca" i "sacsejava" el llit del nadó de "manera brutal". La dona va afegir que, quan el progenitor li donava el biberó, "ho feia amb brusquedat i sense cura". Fins i tot va precisar que l'hi preparava amb "aigua freda" i l'hi posava a la boca amb "agressivitat". Aquesta situació, va afegir la testimoni, es produïa sense la presència de la mare, tot i que també va relatar que, quan tots dos progenitors eren a l'habitació i el seu fill "plorava molt", "cap dels dos l'agafava per calmar-lo".
Reacció dels pares
El mateix informe de Vall d’Hebron incorporat a la causa relata que, entre el 16 de març, quan va ingressar el nadó a l'hospital, i el 18 del mateix mes, quan es va activar el protocol, cap professional sanitari havia advertit un "comportament inadequat dels progenitors". Tanmateix, sí que exposa que, quan l'equip mèdic i de treball social va informar els pares de les "lesions greus" que patia el petit "sense explicació causal", la mare es va mostrar "molt anguniada", sense poder explicar els motius pels quals s'haurien produït aquestes ferides, mentre que el pare "no deia res ni mostrava cap reacció".
La testimoni afirma que les actituds violentes es produïen sense la presència de la mare, tot i que també afegeix que quan el nen "plorava molt" "cap dels dos l'agafava per calmar-lo"
Segons les fonts jurídiques consultades per aquest diari, durant la seva declaració davant del jutge, els dos imputats tampoc no van saber explicar l'origen de les lesions del nen. Tant la pediatra que va atendre el nadó com el metge forense van descartar que haguessin pogut derivar d'algun tipus de malaltia greu. A més de fractures òssies i lesions al cervell, possiblement a causa de sacsejades, el nadó presenta una lesió interna que, segons els investigadors, podria ser compatible amb una agressió sexual amb penetració.
Els imputats no van saber explicar a l'hospital ni davant del jutge l'origen de les lesions del nen, tot i que ara la defensa les atribueix a un gen del pare
En la seva curta vida, el nadó, que continua ingressat, va passar per quatre centres sanitaris abans de recalar a l'Hospital Vall d’Hebron. En concret, va ser atès al CAP Roger de Flor i als hospitals del Mar, Sant Joan de Déu i Sant Pau. En aquest últim centre sanitari hi va estar en dues ocasions. En l'última, el 16 de març, els metges que el van atendre van detectar la possibilitat que el menor hagués patit maltractaments, per la qual cosa van donar la veu d'alarma i van enviar el petit a la unitat especialitzada de Vall d’Hebron, que finalment va formalitzar l'activació del protocol i va avisar el jutge i els Mossos, que van procedir el 18 de març a la detenció dels pares. Dos dies després, el jutge en va decretar l'ingrés a presó sense fiança per risc de fugida i de destrucció de proves, així com per les penes elevades que comporten els delictes que se'ls atribueixen. L'advocada del pare ha demanat que es facin proves genètiques al petit, ja que el seu client té un gen compatible amb distròfia muscular. Tanmateix, des que el nen està ingressat, ha evolucionat bé i no presenta noves lesions.
