Jubilació

Males notícies per a la jubilació anticipada: la pensió es pot retallar fins a un 30%

Jubilar-se aviat té els seus avantatges, però també inconvenients clars

Una parella de jubilats.

Una parella de jubilats.

Cristian Miguel Villa

Si estàs planejant jubilar-te aviat, tingues en compte que et pots trobar amb una sèrie de coeficients reductors que afectaran notablement l'import final de la teva pensió. Tant és així que pots perdre fins a un 30% dels diners que et correspondrien.

Aquest és l'impacte que pot patir la teva pensió per la jubilació anticipada

Cal tenir en compte que l'edat de jubilació a Espanya actualment se situa entre els 65 i els 67 anys. Jubilar-se als 61 anys, que és l'edat en què es pot aplicar la penalització màxima, suposa avançar la jubilació fins a 6 anys.

Una dada important a considerar a l'hora de prendre la decisió de jubilar-se als 61 anys és que l'impacte del coeficient reductor és per a tota la vida. És a dir, la pensió que et quedi serà per sempre un 30% inferior al que hauries d'haver cobrat als 65-67 anys.

Cal tenir en compte que la penalització en la jubilació depèn en gran mesura dels anys cotitzats; si se n'han cotitzat menys de 38 anys i mig, la penalització pot ser d'aquest 30% tan notable. Dit això, amb més anys cotitzats continua havent-hi retallada, però generalment és menor.

Dos jubilats al passeig de Sant Joan de Barcelona. | FERRAN NADEU

Jubilar-se als 61 anys és possible, però en la majoria de casos acaba sortint força car.

La raó per la qual la Seguretat Social duu a terme aquesta maniobra és de "compensació". És a dir, atès que estaràs més anys dels que et correspondrien cobrant la pensió, els diners es compensen reduint la quantitat final del cobrament.

També cal considerar que jubilar-se als 61 anys és una cosa excepcional. Només es pot donar de manera "anticipada involuntària". Això vol dir que la jubilació només està disponible després d'un acomiadament o d'una situació similar. A més, és necessari haver cotitzat un mínim de 33 anys.

Hi ha certes excepcions que poden accedir a la jubilació anticipada sense penalització. Els casos més comuns són els que remeten a professions de risc, com ara miners o policies, i també certs funcionaris en règims especials.

En definitiva, jubilar-se als 61 anys és possible, però en la majoria de casos acaba sortint força car. Si tot i això estàs decidit a fer-ho, recorda revisar degudament totes les condicions i l'impacte final en la teva pensió.

La nova estratègia de cures pal·liatives amplia l'atenció als pacients més enllà de la fase terminal

És obert o tancat l'estret d'Ormuz? L'Iran publica un mapa amb una "ruta alternativa" que passa per les seves aigües territorials

Hisenda ho confirma: tornarà gairebé 600 euros a la Renda 2026 als contribuents que compleixin aquest requisit

Jair Domínguez, sobre l'ordre de detenció per una denúncia de Vox: "No visc amagat a la muntanya, si em volen trobar ho poden fer"

La Costa Brava es perfila com a "destinació refugi" arran de la davallada de viatges a l'Orient Mitjà per la guerra

Els Mossos detenen in fraganti a l'AP-7 dos lladres multireincidents que es feien passar per policies

