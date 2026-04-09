Jubilació
Males notícies per a la jubilació anticipada: la pensió es pot retallar fins a un 30%
Jubilar-se aviat té els seus avantatges, però també inconvenients clars
Cristian Miguel Villa
Si estàs planejant jubilar-te aviat, tingues en compte que et pots trobar amb una sèrie de coeficients reductors que afectaran notablement l'import final de la teva pensió. Tant és així que pots perdre fins a un 30% dels diners que et correspondrien.
Aquest és l'impacte que pot patir la teva pensió per la jubilació anticipada
Cal tenir en compte que l'edat de jubilació a Espanya actualment se situa entre els 65 i els 67 anys. Jubilar-se als 61 anys, que és l'edat en què es pot aplicar la penalització màxima, suposa avançar la jubilació fins a 6 anys.
Una dada important a considerar a l'hora de prendre la decisió de jubilar-se als 61 anys és que l'impacte del coeficient reductor és per a tota la vida. És a dir, la pensió que et quedi serà per sempre un 30% inferior al que hauries d'haver cobrat als 65-67 anys.
Cal tenir en compte que la penalització en la jubilació depèn en gran mesura dels anys cotitzats; si se n'han cotitzat menys de 38 anys i mig, la penalització pot ser d'aquest 30% tan notable. Dit això, amb més anys cotitzats continua havent-hi retallada, però generalment és menor.
La raó per la qual la Seguretat Social duu a terme aquesta maniobra és de "compensació". És a dir, atès que estaràs més anys dels que et correspondrien cobrant la pensió, els diners es compensen reduint la quantitat final del cobrament.
També cal considerar que jubilar-se als 61 anys és una cosa excepcional. Només es pot donar de manera "anticipada involuntària". Això vol dir que la jubilació només està disponible després d'un acomiadament o d'una situació similar. A més, és necessari haver cotitzat un mínim de 33 anys.
Hi ha certes excepcions que poden accedir a la jubilació anticipada sense penalització. Els casos més comuns són els que remeten a professions de risc, com ara miners o policies, i també certs funcionaris en règims especials.
En definitiva, jubilar-se als 61 anys és possible, però en la majoria de casos acaba sortint força car. Si tot i això estàs decidit a fer-ho, recorda revisar degudament totes les condicions i l'impacte final en la teva pensió.
- El poble on es refugia Sergio Dalma: és a l'Empordà, té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
- Sílvia Soler: 'Amb el pas del temps, la nostàlgia es va transformant en una cosa gairebé agradable
- Ordenen detenir l'humorista de l'Empordà Jair Domínguez per una denúncia de Vox
- Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
- Polèmica a 'MasterChef': una concursant gironina d'origen musulmà es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- L'Ajuntament de Figueres torna a tancar el carrer Lasauca per a recol·locar el paviment de llambordes
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat