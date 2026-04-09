Desnonada una família amb una nena de sis anys: "Era triar entre donar menjar a la meva filla o pagar el lloguer"

"En tot aquest temps no he parat de treballar, però el sou no em donava per pagar al propietari", lamenta el pare de la família

Els pares Desiréé Esquerre i Nacho López i Andrés García del Sindicat d'Inquilins. / LNE

Rosalía Agudín

Desireé Izquierdo i Nacho López són una família amb una nena de sis anys i que aquest dimarts van ser desnonats del seu habitatge al número 9 del carrer Proaza, de Las Campas. Tots tres es van traslladar a viure al pis fa sis anys i sempre van complir rigorosament amb el pagament del lloguer de 500 euros. A aquesta quantitat calia sumar-hi 100 euros més de despeses de llum i gas. Tanmateix, la història d'aquesta família es va torçar el gener de l'any passat. La mare es va quedar sense feina. No tenia contracte i es va quedar sense dret a l'atur. L'únic sou que entrava a la família són els 800 euros que la seva parella cobra treballant a mitja jornada com a repartidor.

"Va arribar un moment en què vam haver de triar entre donar menjar a la meva filla o pagar el lloguer". Van optar pel primer, generant un deute important al qual no van poder fer front. "En tot aquest temps no he parat de treballar, però el sou no em donava per pagar al propietari. No hi ha dret que persones com jo, que treballem tota la vida, ens quedem així", va comentar López entre llàgrimes.

Tots dos pares ho han intentat tot en els últims mesos. Van recórrer a Vipasa i a Serveis Socials. "Cap institució no ens ha donat resposta", va comentar la mare. Al març van aconseguir aturar el desnonament per la seva situació de vulnerabilitat, però tot el procediment es va reactivar per part dels jutjats fa uns dies. "Els únics que ens han donat suport en aquest procés són els membres del Sindicat d'Inquilins i Inquilines d'Astúries i d'Stop Desnonaments". Els seus membres van intentar evitar l'execució el matí d'ahir. "Vam voler bloquejar la porta", va explicar Andrés García de la primera d'aquestes entitats. Els agents judicials no van poder entrar i van requerir la presència de la Policia Nacional, que va treure la cadena instal·lada a l'accés i la pancarta que havien col·locat.

La família va aconseguir treure dues maletes i una motxilla del pis. Durant uns dies viuran a casa d'una germana de López a Tudela Veguín. Aquest desnonament provocarà que la nena de sis anys hagi de ser escolaritzada en una altra escola.

