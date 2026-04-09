Reincorporada a la feina
La consellera Esther Niubó explica que ha superat un càncer de tim, una glàndula entre el cor i els pulmons
La responsable política del Departament d'Educació ha explicat aquest dijous en una entrevista a Ser Catalunya els motius de la seva baixa mèdica durant els últims mesos
Helena López
La consellera d'Educació i FP Esther Niubó es va reincorporar aquest dimarts a la feina després de més de dos mesos de baixa mèdica. Aquest dijous, en una entrevista a Ser Catalunya, ha explicat que es troba bé, recuperada i que ha tornat a ple rendiment i ha fet públic per primera vegada el motiu de la seva baixa: un càncer de tim, una glàndula entre els pulmons i el cor.
Fins que no l'ha superat, assenyala, no ho va voler fer públic per protegir els seus fills i els seus pares. «Era una operació complicada i preferia no espantar-los», relata la consellera, que ha explicat que se'n va adonar arran d'uns problemes de visió per Nadal.
Problemes de visió
«El dia de Nadal, a l'ofrena a Macià sentia que no podia mirar on volia, que intentava mirar cap a alguna cosa i l'ull no em responia. D'un dia per l'altre, no hi veia bé. Ho vaig deixar passar i primer vaig pensar que era l'estrès, allò que sempre ens diuen, però després de Nadal vaig anar a urgències, em van fer moltes proves i van descobrir que es tractava d'un càncer de tim; una glàndula entre els pulmons i el cor», explica la consellera, que afegeix que ara, un cop superat, sent l'obligació d'explicar-ho.
Niubó ha relatat que va ser sotmesa a una cirurgia major, «com tantes de les que es fan cada dia a l'Hospital de Bellvitge», que podria haver tingut complicacions, tot i que per sort no va ser així.
Tumor rar
El tim és un petit òrgan situat al tòrax que ajuda a madurar i entrenar les cèl·lules T, preparant el sistema immunitari per protegir el cos d'infeccions i malalties. Durant molt de temps, els metges van pensar que quedava pràcticament inactiu després de la pubertat, perquè s'encongeix amb l'edat i produeix menys cèl·lules T noves.
El càncer de tim és un tumor rar que s'origina al tim, un petit òrgan situat a la part alta del pit, darrere de l'estèrnum, entre els pulmons i davant del cor. El tim forma part del sistema immunitari i participa sobretot en la maduració de les cèl·lules T.
