Investigació
Els nens que van créixer amb Pokémon tenen més desenvolupada aquesta zona del cervell: "Has de saber-ho tot sobre ells per jugar amb èxit"
Per als pares que puguin veure en aquest estudi una prova que els videojocs poden deixar un efecte durador al cervell, Gómez va assenyalar que les persones que es van sotmetre a la prova "totes tenien doctorats"
EFE
Personatges com Pikachu, Bulbasaur, Charmander o Wobbuffet formen part de la vida d’una generació de nens que van passar hores jugant amb els Pokémon. Una activitat que va deixar empremta al seu cervell, on tenen una zona que s’activa quan tornen a veure aquelles imatges. Així ho argumenta un nou estudi publicat aquest mateix dilluns a la revista Nature Human Behavior, en què descriu el funcionament d’aquesta zona del cervell.
Els resultats d’aquesta nova investigació, liderada per un equip de psicòlegs de la nord-americana Universitat de Stanford, ajuden a saber més sobre dos misteris relacionats amb el sistema visual. Per què hi ha regions cerebrals que responen davant paraules i cares, però no davant d’altres estímuls, i per què apareixen al mateix lloc del cervell de totes les persones?
Estudis previs amb micos van establir que, perquè a la còrtex visual es desenvolupin regions dedicades a una "nova categoria d’objectes", l’exposició a aquests ha de començar des de petits, quan el cervell és especialment mal·leable i sensible a l’experiència visual.
A partir d’aquesta base, l’equip es va preguntar si això es produeix també en humans i van buscar com provar-ho. Així, l’autor principal de l’estudi, Jesse Gómez, va recordar que quan tenia sis anys va començar a jugar amb els Pokémon durant hores i ho va fer al llarg de tota la seva infància. A més, aquests personatges es diferencien molt de qualsevol objecte de la vida diària.
El joc consolida el coneixement
Si l’exposició durant la infància és fonamental perquè es desenvolupin zones específiques al cervell, el de Gómez i el de molts altres nens de la seva generació hauria de tenir una resposta més gran davant d’un personatge de Pokémon que davant d’altres estímuls.
Al joc hi ha centenars de personatges "i has de saber-ho tot sobre ells per jugar amb èxit. El joc et recompensa per identificar centenars d’aquests petits personatges que s’assemblen", per la qual cosa "si no tens una regió (del cervell) per a ells, aleshores no n’hi haurà per a res", va indicar Gómez en un comunicat de la Universitat.
Pokémon, la primera versió del qual va sortir el 1996, no només exposava els nens als mateixos personatges una vegada i una altra, sinó que a més els donava una recompensa quan guanyaven. A més, tots jugaven amb el mateix tipus d’aparell i el sostenien, més o menys, a la mateixa distància de la cara, circumstància que servia als psicòlegs per comprovar una teoria visual anomenada "biaix d’excentricitat".
Aquesta teoria indica que la mida i la ubicació d’una regió al cervell dedicada a una determinada categoria depèn de quina quantitat del camp visual ocupen aquells objectes i de quina part de la visió —central o perifèrica— fem servir per veure’ls.
La "zona Pokémon" del cervell
Finalment es va formar un grup d’onze adults, entre ells Gómez, que durant la seva infància havien jugat molt als Pokémon, als quals se’ls va sotmetre a un escàner mentre els ensenyaven centenars d’imatges de personatges del joc. El resultat va ser que els seus cervells responien més a aquelles imatges en comparació amb el grup de control que no havia fet servir aquest videojoc durant la infància.
En tots ells s’activava a més la mateixa zona cerebral, el gir fusiforme, que està situat darrere de les orelles i que és una regió que normalment respon a les imatges d’animals, als quals els Pokémon s’assemblen. Per als pares que puguin veure en aquest estudi una prova que els videojocs poden deixar un efecte durador al cervell dels seus fills, Gómez va assenyalar que les persones que es van sotmetre a la prova "totes tenien doctorats".
"Demostrem no només que els adults amb experiència en Pokémon mostren respostes corticals distribuïdes diferents a Pokémon, sinó també que l’excentricitat retiniana experimentada durant la infància pot predir la ubicació de les respostes a Pokémon a l’edat adulta", expliquen a l’estudi.
"Aquestes dades demostren que les representacions funcionals inherents al còrtex visual —l’excentricitat retiniana— combinades amb un comportament de visualització consistent d’estímuls específics durant la infància donen com a resultat una topografia funcional compartida a l’edat adulta", han conclòs.
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
- Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de fins a 700 dies en les baixes laborals: 'Només som 470 a tot Espanya
- Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
- Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7
- La transitada C-31 incorpora un semàfor entre Figueres i Vilamalla al Pont del Príncep per al pas de ciclistes
- Jean-Charles Sin: 'Comprar l'hotel Belvédère va ser una bogeria, però m'encanta, té història
- Antonio López, 15 anys amb el sou congelat: 'Les meves filles no saben què són les vacances; som treballadors pobres