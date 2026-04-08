Al Fòrum Municipalisme
Balmón crida a construir més habitatge per apaivagar la frustració social: "Si no ho fem bé, això serà una bomba"
L’alcalde de Cornellà posa en valor el consens polític que va permetre alumbrar l’AMB en temps de polarització i extremismes
Manuel Arenas
La singularitat que encarna l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en l’ecosistema local de Catalunya ha cobrat protagonisme en el I Fòrum Municipalisme d'El Periódico i Prensa Ibérica a través del seu vicepresident executiu, Antonio Balmón, que ha subratllat el consens que va permetre articular l’única administració metropolitana legalment constituïda a Espanya. "La llei de l’AMB es va aprovar per unanimitat. Vaig parlar durant un any amb molta gent per construir un espai no com a amenaça sinó com a oportunitat", ha explicat el també alcalde de Cornellà de Llobregat, que juntament amb Albert Sáez, director d'El Periódico, ha posat en valor el pactisme que l’ens porta a l’ADN en temps de polarització.
Als 36 municipis que integren l’AMB hi viuen 3,3 milions de persones. Tot i que s’ha oposat en altres ocasions a l’ampliació territorial de l’ens, Balmón sí que ha incidit en la necessitat d’enfortir el perímetre metropolità en matèria d’habitatge, en la mateixa línia de la densificació que promou el president Salvador Illa. "Necessitem habitatge digne per a la gent que no podem desplaçar allà on no hi ha serveis públics. Perquè el problema ja el tenim: ¿on anirà la gent que ve a treballar? Doncs a l’AMB", ha afirmat Balmón.
És coneguda la tesi del responsable metropolità de créixer "en vertical" per combatre la crisi d’habitatge. Aquest dimecres, l’edil ha afegit la necessitat de "recréixer allà on ja s’ha construït", en el sentit d’intensificar la construcció d’habitatge fins i tot en àrees que ja han experimentat desenvolupaments urbanístics. "Si no ho fem bé, això serà una bomba", ha admès Balmón, en al·lusió a la frustració ciutadana que genera la crisi de l’habitatge. "Jo entenc que es parli de sostenibilitat, em sembla perfecte, però cal defensar també la sostenibilitat social", ha argumentat.
"El resum és: com redueixes aquesta frustració social? De gent jove, dels que abans podien i ara ja no, de la gent que ha estat tota la seva vida de lloguer i ara té por. Tenim pressa i el procés és molt lent", ha ponderat el vicepresident executiu de l’AMB, que no ha dubtat a considerar que "el pressupost és per a la gent, no per a un partit". Els alcaldes que han participat en el Fòrum han criticat com la burocràcia paralitza l’Administració, sobre la qual cosa Balmón ha valorat que "la gent no pot ser ostatge dels interessos polítics".
Les ciutats com a espai de moderació
En un context polític en què creixen els extremismes, el director Sáez ha preguntat també pel paper dels ajuntaments com a espais de centralitat. "Les ciutats intenten evitar la confrontació innecessària", ha respost Balmón. Als seus ulls, el pacte fonamental té a veure amb "enfortir la convivència, no amb cordons sanitaris". El repte, ha assegurat Balmón, "és que les noves generacions han de veure per a què serveix un poder públic", en relació amb la desafecció que està acostant els joves a posicions més extremes.
L’alcalde de Cornellà fins i tot ha llançat un petit dard al líder republicà Oriol Junqueras, que va signar fa uns dies a El Periódico un article d’opinió titulat 'Vida comunitària per enfortir un país'. "Vaig llegir l’article del senyor Junqueras i vaig pensar: 'benvingut', ha estat quatre anys despistat", ha fet broma Balmón.
A poc més d’un any de les pròximes eleccions municipals, Balmón ha advertit de la necessitat de "majories àmplies" davant d’una escena política cada vegada més fragmentada. "No necessàriament majories absolutes", ha puntualitzat l’alcalde, "sinó majories àmplies", obrint-se així a la consecució dels acords polítics que sempre defensa. En nom d’aquesta estabilitat, l’alcalde s’ha atrevit a suggerir l’ampliació dels mandats dels alcaldes: "¿I per què no posar mandats de sis anys en lloc de quatre?", ha preguntat retòricament Balmón.
