Dubai
Dos joves catalans lluiten per mantenir activa la seva agència de viatges a Dubai malgrat la guerra: "No pensàvem tornar a veure reserves tan ràpid"
Carla Fernández i Òscar Garcia van fundar Horizontes de Arena, una empresa d’excursions en castellà als Emirats Àrabs Units
Els dos amics de Manresa s’enfronten a les conseqüències de la guerra a l’Iran amb una empresa que van obrir fa poc més de mig any
Andrea Izquierdo
L’esclat de la guerra a l’Iran va deixar el seu somni en suspens. Els veïns de Manresa Carla Fernández (1998) i Òscar Garcia (1997) van tornar aquest febrer al Bages per visitar la família quan va començar el conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà. Fa mig any van deixar Catalunya per emprendre Horizontes de Arena, una empresa d’excursions en castellà als Emirats Àrabs Units (EAU), i viuen des de fa unes setmanes amb l’angoixa de veure com el seu esforç podia quedar reduït a cendres per una situació que ha frenat el turisme internacional a la zona.
Amics de la infància, trenquen amb el perfil habitual en aquest sector: no han estudiat ni economia ni turisme. Garcia "es va sentir exclòs del sistema educatiu" per una "forta dislèxia" i "va abandonar l’ESO", però va fer un curs de soldadura i mecanització. Ha treballat en el servei postvenda d’una de les principals empreses de cotxes de segona mà del país i també amb grues de gran tonatge. Fernández, amb un grau mitjà en dependència, ha fet carrera en botigues de roba com a venedora i especialista en disseny d’aparadors.
Fa prop d’un any, quan la rutina es va fer insuportable, una idea de Garcia ho va canviar tot. "En un viatge a Dubai vaig notar la falta d’agències que treballessin íntegrament en castellà", detalla. Aquella constatació va ser l’excusa perfecta per analitzar la competència. I aquest va ser el preludi del seu nou projecte. Era el moment: "si no ho fèiem amb 27, no ho faríem mai", diu Fernández.
Menys burocràcia
En quatre setmanes, el mes d’agost passat, van constituir l’agència. "Allà et faciliten la burocràcia, a diferència d’Espanya", critica Garcia. A més, destaca la baixa pressió fiscal, beneficiosa sobretot en casos com el seu. Als EAU, les empreses estan exemptes d’impostos com el de societats fins que no superen els primers 95.000 euros de benefici. Admeten que l’ajuda d’amics ha estat clau, sobretot en àmbits desconeguts per a ells, com el disseny web.
El repte va arribar en instal·lar-se a Dubai, una ciutat marcada pel luxe i la multiculturalitat globalitzada. Amb l’àrab com a llengua oficial i l’anglès com a idioma popular, l’adaptació va ser ràpida. "Ella és la dels idiomes, jo la dels números", diu Garcia. Coincideixen que el xoc més destacable l’han trobat en la seguretat que ofereix Dubai. "Fins ara, allà em sentia més segura que aquí", afirma. "Com a dona, allà no tinc por pel carrer. No m’he trobat ningú que em tracti com si fos un objecte", recalca.
Com trobar-se amb uns "amics" en un lloc desconegut
Ofereixen experiències exclusives com safaris pel desert o sofisticats tours per Dubai, Abu Dhabi i Sharjah. Treballen amb empreses com Civitatis per donar visibilitat als seus serveis i així arribar a un públic més ampli. Els guies que contracten sempre han de parlar en castellà. "Volem ser una cara amiga a l’altre costat del món", detalla.
Somien expandir-se per Jordània o Qatar. Però la realitat és que el conflicte bèl·lic a la zona els ha fet paralitzar l’activitat durant més d’un mes als EAU, un dels països afectats pels bombardejos al golf Pèrsic. L’esclat els va agafar a Manresa, des d’on han hagut de veure com "les bombes queien a tocar de casa". Malgrat la incertesa que els genera la situació, tenen les esperances posades en el futur immediat.
Ja han rebut alguna reserva per a aquesta mateixa Setmana Santa i també n’hi van entrant per a l’estiu. "No pensàvem que les tornaríem a veure tan ràpid", admeten. "Vam intentar comprar vols per tornar, però el dia que volíem fer-ho van tancar l’aeroport per un incident amb un dron. Hem decidit aguantar aquí el màxim possible, treballant en remot fins que la situació s’estabilitzi". I, si el futur ha de ser així, no hi renunciaran: trobaran la fórmula per adaptar-se i seguir lluitant pel seu engrescador projecte.
