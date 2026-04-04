Entrevista
Laura Morán, psicòloga i sexòloga: "El clítoris hauria d’aparèixer als llibres de text"
La divulgadora demana una educació afectivosexual que inclogui aspectes positius
Olga Pereda
El discurs profilàctic i anticonceptiu és essencial, però vostè defensa una educació afectivosexual que inclogui parlar de gènere, drets sexuals, respecte, pluralitat de pràctiques i plaer.
Hem associat la sexualitat al sexe, i el sexe l’hem reduït a la genitàlia. La gent pensa que educació sexual és educació per cardar. ¿Quins riscos té cardar? Embarassos no desitjats i malalties, així que intentem prevenir-los. Però la sexualitat és un concepte molt més ampli que ens defineix com a éssers humans.
¿Creu que les famílies estem preparades per parlar amb els nostres fills del plaer?
No. Hi ha un altre problema afegit: els pares i mares tampoc han sigut educats en el plaer del sexe. Han rebut missatges com no t’embarassis i no et contagiïs. L’educació sexual no la pots deixar només en mans de la família ni només en mans de l’escola. La realitat és que el sexe està reduït als genitals i al perill. Ningú et parla d’identitats i drets. El plaer està castigat, ocult i vetat. Creuen que és vici, pèrdua de temps i que hi pots acabar enganxat i no fer altres coses. Als xavals se’ls inculca tant aquesta idea falsa que, quan vaig als instituts a impartir tallers, em pregunten si és dolent masturbar-se molt.
¿Què els respon?
Que quant és molt. La hipersexualitat no existeix, però sí que hi pot haver conductes relacionades amb el sexe que siguin disfuncionals perquè hi ha pèrdua de control. La tristesa no és depressió. La depressió suposa comportaments extrems, com no tenir ganes de sortir al carrer. ¿Masturbar-se és un problema? Doncs no, mentre compleixis una vida funcional.
Un de cada deu adolescents veuen porno diàriament. ¿Quina opinió li mereix?
A priori no tinc res en contra del porno. Imaginar escenes eròtiques per excitar-se hauria de ser l’únic objectiu del porno. Ara bé, ¿com s’executa el porno? Si hi ha una explotació dels actors, es pot regular. El problema del porno és qui el consumeix i per a què. És nociu per als xavals perquè no tenen capacitat de digerir-lo. ¿Què hi ha de dolent que el consumeixin aviat? El condicionament de l’excitació sexual, l’estímul-resposta. És a dir, podem condicionar quines coses ens poden resultar eròtiques o no. Això va definint la nostra vida sexual i el nostre erotisme. Els adolescents, que tenen el cervell encara en construcció, veuen vídeos en què a les dones se les anomena "puta meuca» i se’ls estira dels cabells. Ningú els ensenya que això no sempre ha d’agradar a la teva parella. Les activitats sexuals han de ser consensuades pels participants.
¿Acabaran portant a terme aquestes conductes en les seves relacions sexuals?
Si són educats sexualment, no, però si ningú els educa sexualment sí que ho faran. Algú els ha de dir que això que veuen és ficció. No vull traslladar la idea que aquest tipus de pràctiques són nocives, sinó que no tenen l’opció de saber si això és realment el que volen o si hi ha un altre tipus de conductes. Hem de tenir clar que contra el porno no hi podem fer res. El que sí que està a les nostres mans és educar la joventut i per preguntar-los per què s’exciten veient aquestes imatges.
¿Com hauria de ser l’educació afectivosexual a l’escola?
Per començar, amb llibres de text de l’assignatura de ciències naturals que incloguin el clítoris, òrgan que ha desaparegut dels mapes d’anatomia. Com que no forma part de la reproducció humana, ¿per què ensenyar-lo?
¿En quins termes diria vostè que un docent pot parlar del clítoris al seu alumnat?
Explicant-los que és un òrgan amb més de 10.000 fibres nervioses i que és bessó del penis. Són el mateix òrgan que han evolucionat de manera diferent. Així de simple. Alguns llibres de text esmenten l’ejaculació masculina, però quan es parla de la dona es fa referència a la regla. Ells, el plaer, i nosaltres, la sagnia i el dolor.
Insisteix vostè molt que el sexe no hauria de ser ni culpa ni vergonya ni dolor.
És clar, és que han convertit en una patologia els desitjos. Els han convertit en una cosa pecaminosa. Ens parlen de vici i de perversió. Després, que si la nimfomania. I després, la falta de desig en les dones d’una determinada edat. La sexualitat és molt diversa i molt variable dins de la nostra pròpia biografia. Ens fan sentir culpa pel que vivim i el que desitgem. Sembla que el sexe només és ficar-la, només coit i una cosa relacionada amb els genitals.
____________
