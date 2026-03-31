Cost dels aliments
Una família amb 12 fills revela la xifra que paga l'any al supermercat: "Hem doblat les despeses"
La família espera el naixement d'un nou membre, per la qual cosa seran 15 boques en total per alimentar
Clara Dalmau Merencio
El conflicte armat entre els Estats Units i Israel contra l’Iran ha provocat el tancament de l’estret d’Ormuz, per on passen la majoria de matèries primeres.
Això es tradueix en el fet que productes com el petroli o el fertilitzant nitrogenat urea, per posar només dos exemples, hagin incrementat molt notablement el preu.
Com ja ha assegurat la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), "la pujada dels preus de l’energia i de les matèries primeres es pot traslladar a altres preus de la cistella de la compra i ancorar les expectatives d’inflació".
És per això que les famílies ja han començat a notar que les butxaques els estrenyen més. Tot i que el preu de la llum i dels olis ha caigut, això no ha evitat que els aliments de supermercat s’hagin encarit.
Els ous pugen de preu
L’Índex de Preus de Consum (IPC), publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), reflecteix que un dels aliments més afectats per aquesta crisi són els ous. Aquests han incrementat el preu fins al 30,1% respecte del febrer del 2025.
Aquest aliment no és l’únic que ha causat estralls en l’economia de les famílies espanyoles. Les hortalisses han pujat un 15,2%, seguides de la carn de boví, que ha augmentat un 15%.
Amb aquesta pujada de preus comencen a sorgir problemes reals en l’economia de les llars d’Espanya.
12 fills i un altre en camí
Al programa d’Antena 3 Espejo público hi han acudit per explicar el seu cas Raquel i Francisco, pares de 12 fills que esperen el tretzè. És a dir, en aquella casa aviat caldrà alimentar 15 boques en total.
La realitat és que, ara, una llar de quatre membres gasta una mitjana de 525,4 euros mensuals per omplir la cistella de la compra. Però en una família tan nombrosa com la de Raquel i Francisco, la quantitat que s’ha d’invertir al rebost és, evidentment, molt més gran.
Els dos membres de la parella treballen en un negoci familiar que els permet viure sense problemes econòmics significatius. Els pares sempre han previst que la seva economia es veuria afectada per “imprevistos, com coses que es trenquen” i, per a ells, la pujada de preus “és un més”.
No retallen despeses, però tampoc malbaraten
Raquel i Francisco no han canviat cap hàbit a l’hora de gastar, tot i que sí que han notat aquesta inflació en el cost de la vida. Tanmateix, asseguren que han "doblat les despeses al supermercat de fa 5 anys”.
Una altra cosa que tampoc no els preocupa és tenir més fills, ja que, de moment, s’ho poden permetre. Amb el seu tretzè fill en camí, la família calcula que, de mitjana anual, gasten uns 40.000 euros sense fer res especial, "sense tirar coets".
També és cert que els seus fills “veuen la realitat dels adults” i també retallen els seus capricis, així que no van a tantes festes d’aniversari ni compren gaire roba per “anar a la moda”.
Mesures contra les pujades
La pujada de preus està afectant clarament les famílies espanyoles, siguin nombroses o no. És per això que és important estar pendent del paquet de mesures que va anunciar el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo.
Les mesures, que s’han aprovat aquest divendres, estan destinades a rebaixar el preu de la factura de la llum, a més de productes com els carburants. Aquest pla no inclou, en principi, reduir el cost dels productes dels supermercats, una mesura que sí que es va aplicar durant la crisi inflacionària de la Guerra d’Ucraïna.
- Joan Puigcercós, exlíder d'ERC: 'Serem independents abans de tenir el concert econòmic
- Evacuen vint menors i quatre monitors d'un esplai afectats pel fort vent a Garbet
- Laura Ferràndez, enginyera química: 'L'aigua de l'aixeta passa més controls de qualitat del que sovint pensem
- Figueres supera oficialment els 50.000 habitants i entra en una nova etapa de gestió municipal
- Mor Marià Lorca i Bard, exalcalde de Figueres, empresari i exdiputat al Parlament de Catalunya
- Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
- Empuriabrava: la urbanització que va importar el model de les marines nord-americanes a la Mediterrània
- ERC reclama acabar amb el 'monocultiu comercial' a Figueres per 'salvar el centre' de la ciutat